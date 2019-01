RTL setzt Show mit Zietlow und van der Horst fort

© MG RTL D / Willi Weber

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr folgt nun eine erste volle Staffel: RTL setzt das Format "Stars im Spiegel - Sag mir, wie ich bin" mit Sonja Zietlow und Lutz van der Horst fort. Erneut geht es für Stars dann darum, sich selbst vor Publikum einzuschätzen.



20.01.2019 - 11:13 Uhr von Timo Niemeier 20.01.2019 - 11:13 Uhr

RTL hält Prominenten demnächst wieder den Spiegel vor. Wie jetzt nämlich öffentlich wurde, setzt der Sender sein Format "Stars im Spiegel - Sag mir, wie ich bin" in diesem Jahr fort. Vier Ausgaben der Show wird RTL im Februar aufzeichnen, der Ticketverkauf ist bereits gestartet. Präsentiert werden die neuen Ausgaben erneut von Sonja Zietlow und Lutz van der Horst. Alles andere als eine Fortsetzung wäre aber auch eine Überraschung gewesen: Mit fast zwei Millionen Zuschauern und 16,3 Prozent Marktanteil war eine erste Testausgabe im März 2018 ein großer Erfolg, im Vorfeld lief aber auch "DSDS".

Das Konzept der Sendung ist und bleibt interessant: In "Stars im Spiegel" treten pro Folge drei Stars an und müssen einschätzen, was andere von ihnen halten. Der "Spiegel" wird von 500 Zuschauern im Studio repräsentiert. Sie zeigen den vier Prominenten mit ihrer Meinung über sie die schonungslose Wahrheit. Auch die Promis selbst müssen sich gegenseitig einschätzen und zudem erraten, was Familie und Freunde über sie denken. Im Finale geht es dann außerdem um Geld, das die Promis gewinnen können. Produziert wird das Format von Seapoint Productions.

Teilen