RTL II setzt Casting-Soap "Chartbreaker" kurzfristig ab

Heute läuft um 17 Uhr noch einmal die Casting-Soap "Chartbreaker", doch schon ab Mittwoch ändert RTL II kurzfristig aufgrund der miesen Quoten das Programm. Das hat auch Auswirkungen auf "Ibiza Diaries" und "Workout"



22.01.2019 - 16:48 Uhr von Uwe Mantel 22.01.2019 - 16:48 Uhr

Kurzfristige Programmänderung im Nachmittagsprogramm von RTL II: "Chartbreaker - Die Casting-Soap" fliegt mit Wirkung zum morgigen Mittwoch aus dem Programm. Schuld sind die enttäuschenden Qutoen: Die bislang ausgestrahlten sechs Folgen kamen im Schnitt nicht über rund drei Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt sahen nur 200.000 Zuschauer zu. Ersatzweise läuft den Rest der Woche auch um 17:10 Uhr "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt", das zudem auch weiterhin um 16 Uhr im Programm bleibt - und zwar auch über diese Woche hinaus.

Eigentlich hätte "Hilf mir!" ab der kommenden Woche durch "Ibiza Diary" abgelöst werden sollen. "Ibiza Diary" meldet sich dann zwar auch tatsächlich zurück, allerdings eine Stunde später auf dem Sendeplatz um 17:10 Uhr. Das bedeutet dann allerdings, dass der 17-Uhr-Sendeplatz für drei Wochen belegt ist. Die zweite Staffel von "Workout - Muskeln,Schweiß und Liebe", die eigentlich am 4. Februar dort starten sollte, muss daher noch etwas auf die Ausstrahlung warten.

Für RTL II ist es schon die zweite kurzfristige Programmänderung in dieser Woche, erst am Montag hatte man die kurzfristige Absetzung von "Game of Clones" angekündigt. Die Hektik lässt sich wohl auch mit Blick auf die Monatsmarktanteile erklären: RTL II liegt dort derzeit bei nur 4,8 Prozent und droht damit, hinter kabel eins zurückzufallen, das aktuell 5,0 Prozent verzeichnet. In den vergangenen sieben Jahren passierte das nur in einem einzigen Monat.

