Vox bringt ab Mitte Februar Generationen zusammen

Vox wird ab Februar das neue Format "Wir sind klein und ihr seid alt" zeigen, dabei handelt es sich um eine Adaption des britischen "Old People's Home for 4 Year Olds". In der Sendung treffen zehn Kinder auf einsame Senioren.



23.01.2019 - 12:32 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2019 - 12:32 Uhr

Bereits im September des vergangenen Jahres hat sich Vox die Rechte an dem britischen Format "Old People's Home for 4 Year Olds" gesichert (DWDL.de berichtete). Nun hat man die Sendetermine für die von RedSeven Entertainment produzierte Sendung angekündigt. Unter dem Titel "Wir sind klein und ihr seid alt" zeigt Vox ab dem 18. Februar drei Ausgaben zur besten Sendezeit immer montags ab 20:15 Uhr.

Die Sendung ist eine Art Generationenprojekt: Zehn vierjährige Kinder treffen darin auf einsame Senioren, die alleine leben. Kinder und Rentner verbringen sechs Woche lang Zeit miteinander. Das soll vor allem den Senioren dabei helfen, neue Lebenskraft zu schöpfen. Experten aus Medizin und Alterswissenschaft begleiten die Sendung. Sowohl am Anfang als auch am Ende der sechs Wochen wird eine medizinische und psychologische Analyse der Senioren vorgenommen, die laut Vox zu "erstaunlichen Ergebnissen" kommt. So habe sich der psychische Allgemeinzustand positiv verändert und auch körperlich sollen die Senioren bei den gemeinsamen Ausflügen und einem Sportfest über sich hinausgewachsen sein.

Auch die Kinder sollen von der Sendung und der Zusammenkunft mit den älteren Menschen profitieren. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Mirjam Dähling untersucht, wie sich die Sprösslinge durch den Kontakt zu den Rentnern hinsichtlich Sprache, Informationsaufnahme und Sozialverhalten weiterentwickeln.

