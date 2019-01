Über Max Giesinger: G+J startet erstes Fan-Magazin

© Gruner + Jahr

Dass sich Zeitschriften von einem prominenten Gesicht gut verkaufen, hat G+J bei den diversen Persönlichkeitsmagazinen gesehen. Nun versucht man's mit Zeitschriften über einen Promi. Den Anfang macht ein Fan-Magazin über Max Giesinger.



23.01.2019 - 14:14 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2019 - 14:14 Uhr

Barbara Schöneberger begründete bei Gruner + Jahr den Trend dazu, Zeitschriften zu starten, bei denen prominente Gesichter nicht nur den Namen geben, sondern auch inhaltlich mitmischen. Nachdem das nicht nur bei "Barbara", sondern auch bei weiteren "Persönlichkeitsmagazinen" gut geklappt hat, versucht man nun noch auf einem anderen Weg, von einem bekannten Namen zu profitieren: Mit Magazinen über einen Promi, sprich: Fanmagazinen.

Den Anfang macht "Max Giesinger - Meine Reise", das erst- und einmalig am 14. Februar zum Start seiner Tour "Die Reise" erscheint. Giesinger ist bei BMG unter Vertrag, das wie Gruner + Jahr zum Bertelsmann-Konzern gehört. Das Heft, das von einem Team der "Brigitte"-Redaktion erstellt wurde, soll Giesinger "in all seinen Facetten" zeigen, wofür die Redakteure Giesinger über Wochen hinweg begleitet haben Das reichte von Promo-Touren über einen Besuch in seinem Haus bis zu einer Kiez-Tour zu seinen Lieblings-Imbissen. Versprochen werden neben umfassenden Fotostrecken aus Giesinigers Alltag auch "das genaueste und intensivste Porträt, das bisher über Max Giesinger geschrieben wurde."

Giesinger-Fans sollen dafür dann aber auch etwas Geld auf den Tisch legen: 10 Euro kostet die Ausgabe, von der 75.000 Exemplare gedruckt werden. "Gruner + Jahr wird mit unserem neuen Fanmagazin einmal mehr seinem Ruf als kreativster und innovativster Verlag in Deutschland gerecht", meint Iliane Weiß, G+J Publisher Women, People & Fashion. Zumindest für Max Giesinger selbst ist das Heft offenbar ein Gewinn. Der lässt ausrichten: "Ich hätte nie gedacht, dass es mal ein Magazin von mir geben würde. Für mich ist das eine großartige Erinnerung an die letzten paar Jahre. Das werde ich dann irgendwann meinen Kids zeigen."

