Sky europaweit mit Rekord-Wachstum im 2. Halbjahr

Nach der Übernahme durch Comcast werden für Sky Deutschland nun keine eigenen Daten mehr ausgewiesen. Aus dem Geschäftsbericht von Comcast geht aber zumindest hervor, dass die Sky-Gruppe in Europa im 2. Halbjahr deutlich gewachsen ist



23.01.2019 - 15:32 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2019 - 15:32 Uhr

Seit Comcast sich im Bieterwettstreit mit 21st Century Fox um die Sky-Gruppe durchgesetzt hat, veröffentlicht die Sky-Gruppe selbst keine Zahlen mehr. Aus den Geschäftszahlen, die Comcast nun fürs vergangene Jahr vorgelegt hat, lassen sich aber zumindest ein paar Details über die Geschäftsentwicklung von Sky in Europa ablesen. Demnach hat es im zweiten Halbjahr ein Rekord-Abonnentenwachstum gegeben, nämlich um 590.000, wobei insbesondere das 3. Quartal außergewöhnlich stark war.

Aufs gesamte Jahr gesehen gewann Sky in allen europäischen Ländern, in denen die Pay-TV-Gruppe tätig ist, 735.000 Abonnenten hinzu, 23,6 Millionen sind es nun insgesamt. Wieviel davon auf Sky Deutschland entfällt, ist allerdings unklar, eine genauere Aufschlüsselung nimmt Comcast nicht mehr vor. Mehr Kunden bedeuteten natürlich auch mehr Umsatz: 19,8 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt, das waren 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereinigt man das um Währungseffekte, bleibt noch ein Umsatzwachstum um immerhin 4,5 Prozent. Das Adjusted EBITDA, also das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, fiel aufgrund höherer Kosten etwa für Sportrechte trotzdem etwas niedriger aus als im Vorjahr und ging um 1,8 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar zurück.

