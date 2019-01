"Ewige Helden" geht Mitte Februar in die nächste Runde

© MG RTL D / Markus Hertrich

Nach den eher mäßig erfolgreichen Winterspielen meldet sich bei Vox "Ewige Helden" Mitte Februar mit der vierten regulären Staffel im Programm zurück. Mit dabei sind diesmal u.a. Matthias Steiner, Susi Kentikian und Sven Hannawald.



24.01.2019 - 11:20 Uhr von Uwe Mantel 24.01.2019 - 11:20 Uhr

Ab dem 19. Februar zeigt Vox auf dem gewohnten Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr die nunmehr vierte Staffel von "Ewige Helden". Um den Titel "Beste(r) der Besten" kämpfen diesmal Skispringer Sven Hannawald, Gewichtheber Matthias Steiner, Biathletin Andrea Burke ehemals Henkel, Boxerin Susi Kentikian, Degenfechterin Britta Heidemann, Welthandballerin Nadine Krause, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff und Bobsportler Kevin Kuske.

Sie treten in insgesamt 24 Wettkämpfen gegeneinander an und müssen darin ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Die Spotler wohnen dafür auch mehrere Wochen zusammen in Andalusien. Die zweite Seite des Formats sind dann die Karriere-Rückblicke, bei denen sie einen tiefen und emotionalen Einblick in ihre Sportler-Seelen geben sollen.

"Ewige Helden" war aus Quotensicht in der Vergangenheit zwar kein Überflieger, erzielte aber gute Quoten. Im Schnitt reichte es im vergangenen Jahr für 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, knapp eineinhalb Millionen Zuschauer schalteten ein. Ende vergangenen Jahres gab es erstmals einen Winterspiele-Ableger, der allerdings nur maue Quoten erzielte. Produziert wird "Ewige Helden" von Tresor TV.

