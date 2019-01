RTL verfrachtet "Hund vs. Katze" in den späten Abend

© MG RTL D / Guido Engels

RTL wird die zweite Ausgabe seiner neuen Show "Hund vs. Katze" mit Mirja Boes und Martin Rütter nicht zur besten Sendezeit zeigen, sondern am späten Freitagabend. Für einen guten Vorlauf sorgen soll die Trampolinshow "Big Bounce".



24.01.2019 - 14:19 Uhr von Timo Niemeier 24.01.2019 - 14:19 Uhr

Mit rund zwei Millionen Zuschauern und 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die erste Folge von "Hund vs. Katze - Rütter gegen Boes" im Dezember an einem Mittwochabend kein großer Erfolg für RTL gewesen. Bei der zweiten Ausgabe experimentiert man nun mit dem Sendeplatz: Am Freitag, den 22. Februar, geht es nicht um 20:15 Uhr los, sondern erst um 22:15 Uhr. Für den passenden Quotenvorlauf sorgen soll eine neue Ausgabe von "Big Bounce", die RTL an diesem Tag zur besten Sendezeit zeigt.

Auch in der neuen Ausgabe müssen Martin Rütter (Team Hund) und Mirja Boes (Team Katze) unter der Moderation von Ruth Moschner das Studiopublikum überzeugen, welches das bessere Haustier ist. Moschner agiert als "neutrale Instanz" und moderiert die verschiedenen Spielrunden an. Produziert wird das Format von Mina TV.

