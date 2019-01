ZDF macht Florian Silbereisen zum "Traumschiff"-Kapitän

© WDR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Nachdem man für die Oster-Folge zunächst auf eine Zwischenlösung setzen musste, ist das ZDF auf der Suche nach einem neuen Kapitän fürs "Traumschiff" nun offenbar fündig geworden: Florian Silbereisen übernimmt, wie er gegenüber "Bild" ankündigt



25.01.2019 - 00:05 Uhr von Uwe Mantel 25.01.2019 - 00:05 Uhr

Florian Silbereisen steuert künftig das ZDF-"Traumschiff" über die Weltmeere: Wie der sonst in Diensten des Ersten stehende Schlager-Moderator gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigt, übernimmt er die Rolle des Kapitäns im ZDF-Dauerbrenner. Die war vakant, nachdem Sascha Hehn im Frühjahr vergangenen Jahres seinen Abschied verkündet hat und dabei nicht mit Kritik an der Reihe sparte, die nach dem Tod von Wolfgang Rademann aus seiner Sicht ihren Charme verloren habe.

Seither lief die Suche nach einem Nachfolger, die sich offenbar aber nicht ganz einfach gestaltete. Viele Namen geisterten in den letzten Monaten durch die Medien, zwischenzeitlich brachte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler auch eine weibliche Besetzung ins Spiel. "Die Zeit wäre reif für einen weiblichen 'Traumschiff'-Kapitän", sagte Himmler im September, gab sich aber offen: "Möglich sind alle Varianten: alt, jung, Mann, Frau." Nun also jung und Mann - Silbereisen ist mit 37 Jahren der bislang jüngste "Traumschiff"-Kapitän.

Er galt dem "Bild"-Bericht zufolge nun zwar schon seit einiger Zeit als Wunschkandidat, allerdings habe es noch an der nötigen Koordination der Drehtermine mit seinen anderen Verpflichtungen gehapert. Weil zwischenzeitlich die Dreharbeiten für die Osterfolge des "Traumschiffs" aber schon anstanden, behilft man sich hier mit einer Notlösung. In dieser Folge wird Daniel Morgenroth die Kapitäns-Vertretung als Erster Offizier Martin Grimm übernehmen. Silbereisen dürfte man dann also erstmals an Weihnachten in seiner neuen Rolle sehen.

Die Legende, die via "Bild" verbreitet wird, will es nun so, dass es quasi der letzte Wunsch von "Traumschiff"-Erfinder Wolfgang Rademann gewesen sei, Silbereisen zu der ZDF-Reihe zu holen. Er soll Silbereisen bei einem Besuch drei Wochen vor seinem Tod gesagt haben "Du musst aufs Traumschiff kommen, mein Junge!" Silbereisen bezeichnete die Rolle nun als "eine Herzensangelegenheit", für die er seine ganze Leidenschaft geben werde. Silbereisen in "Bild": "So wie der legendäre Erfinder der Serie und vieler Shows es immer wollte, möchte ich versuchen, Show und Serie, große Stars und überraschende Geschichten miteinander zu verbinden." Dass er nun also völlig ins Schauspiel-Fach wechselt, ist nicht zu erwarten: "Ich verspüre überhaupt kein Bedürfnis, Schauspieler zu werden. Ich möchte 'Traumschiff'-Kapitän werden", so Silbereisen.



