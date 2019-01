Riverside eröffnet Standort in Köln und holt Verstärkung

© Riverside Entertainment GmbH

Die Studio-Hamburg-Tochter Riverside Entertainment eröffnet im Februar eine neue Dependance in Köln, deren Leitung Rolf Hellgardt übernehmen wird. Der holt sich zudem mit Stephan Neumann als Senior Executive Producer Verstärkung an Bord.



Riverside Entertainment, das seinen Stammsitz in Hamburg hat und über die Beteiligung an der B.vision Media GmbH auch in Berlin vertreten ist, expandiert nun auch nach Köln und wird dort zum 1. Februar 2019 eine Dependance eröffnen. Aufgebaut wird diese von Geschäftsfühfrer Rolf Hellgardt, der nach Köln wechselt, und Stephan Neumann, der als Senior Executive Producer neu ins Unternehmen kommt.

Neumann startete seine Karriere einst beim ZDF in der Hauptredaktion Show, bevor er 2005 zur First Entertainment - die spätere Bavaria Entertainment - wechselte und dort zuletzt als Executive Producer Fernsehformate entwickelte und produzierte. Er entwickelte dort Shows wie "Meister des Alltags", "Star Biathlon" und "Die große Show der Naturwunder", die "Formel Eins"-Neuauflage für Nitro oder die "Hitrekorde" für RTL II. Ab 2018 entwickelte und produzierte Stephan Neumann als Executive Producer Formate für die Pro TV Produktion („Wie tickt Europa“, phoenix). Zugleich arbeitete er frei für die Prime Productions und den WDR für die Produktionen „Für immer Kult“ mit Guido Cantz, „Sträters Weihnachtsmännerhaushalt“ und den „Deutschen Fernsehpreis“ 2019.

"Mit dem Standort in Köln machen wir nach unseren Firmensitzen in Hamburg und Berlin den nächsten logischen Schritt ins Herz der deutschen Unterhaltungslandschaft. Dafür ist Stephan Neumann die perfekte Ergänzung. Er hat für öffentlich-rechtliche Sender, wie auch für Privat-TV gearbeitet und ist in der Branche bestens vernetzt. Ich freue mich sehr, ihn ab 1. Februar im Team der Riverside begrüßen zu können. Herzlich willkommen!", erklärt Rolf Hellgardt.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den großartigen, engagierten Kolleginnen und Kollegen der Riverside und besonders darauf, gemeinsam mit Rolf Hellgardt die neue Niederlassung in Köln aufzubauen und mit Leben zu füllen. Die Möglichkeit, gemeinsam neue, kreative und intelligente Formate auf den Weg zu bringen, das Entertainment-Portfolio der Riverside weiter auszubauen, zugewandt mit tollen Künstlerinnen und Künstlern und Sendern zusammenzuarbeiten, sorgt bei mir für große Vorfreude", sagt Stephan Neumann.

