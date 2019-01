DWDL-Rundfunkrat: Weiblicher Doctor, RTL-Jubiläum, Köche

© DWDL

Am Donnerstag gibt's die Doppelte Dosis Jodie Whittaker in einer Miniserie bei Arte und als erster weiblicher Doctor bei Fox, RTL feiert seinen 35. Geburtstag, RTLplus startet eine tägliche Kochshow und der Currywurstmann hilft Auswanderern.



27.01.2019

Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

"Doctor Who"

Donnerstag, 21:00 Uhr, Fox

Fans von Jodie Whittaker sollten sich den nächsten Donnerstag ganz fett im Kalender anstreichen, dann gibt's für sie nämlich gleich die doppelte Ladung. Der Pay-TV-Sender Fox bringt dann nämlich die neue Staffel "Doctor Who" auf die deutschen Bildschirme - und damit die erste mit einem weiblichen Doctor. Zur gleichen Zeit laufen bei Arte (schon ab 20:15 Uhr) die ersten beiden Folgen der vierteiligen Miniserie "Verrate mich nicht" (Originaltitel: "Trust me"). Whitaker spielt darin eine Krankenschwester, die aus purer Existenzangst die Flucht nach vorn wagt und mit geklauter Identität als Notärztin anfängt.

Freitag, 20:15 Uhr, RTLplus

Zum 30. Geburtstag durfte noch Thomas Gottschalk eine große Show bei RTL moderieren, zum 35. Geburtstag feiert der Kölner Marktführer nun drei Nummern kleiner - und zwar beim Ableger RTLplus, was zumindest den Charme hat, dass das große RTL einst ja selbst unter diesem Namen an den Start ging. Bei RTLplus werden nun Wolfram Kons und Angela Finger-Erben gemeinsam mit Gästen auf die legendären Momente in der RTL-Geschichte zurückblicken.

Montag, 21:15 Uhr, RTL II

Wer von dieser Sendung in den letzten zwei Wochen nichts gehört hat, der hat wohl das Dschungelcamp ausgelassen. Dort wurde der Currywurstmann nämlich nicht müde, immer mal wieder von seinem neuen Format zu erzählen. Wer also noch nicht genug von ihm gesehen hat, kann ihm nun montags dabei zusehen, wie er versucht, andere Auswanderern in Amerika dabei zu unterstützen, innerhalb von 90 Tagen alle notwendigen Genehmigungen zu bekommen, um ihren Traum vom neuen Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten umzusetzen.

Montags, bis freitags, 17:00 Uhr, RTLplus

Wenn heutzutage im Fernsehen gekocht wird, dann ist fast immer ein Wettbewerb dabei. Das war auch mal anders, etwa bei "Schmeckt nicht gibt's nicht", wo Tim Mälzer einst ganz einfache Gerichte ohne Chichi zubereitet hat. Mit "Essen & Trinken - Für jeden Tag" will er nun daran anknüpfen, allerdings nicht mehr vor der Kamera und hinterm Herd, sondern nur noch als Produzent. Statt Mälzer kochen im Wechsel zwei Profi-Koch-Duos gemeinsam ein Menü zu einem bestimmten Thema. Wer Mälzer selbst vor der Kamera sehen will, dem sei die neue Staffel "Kitchen Impossible" ans Herz gelegt, die am nächsten Sonntag bei Vox startet.

ab Freitag zum Abruf, Netflix

Und täglich grüßt das Murmeltier der Tod. In der neuen Netflix-Serie spielt die als Nicky aus "Orange is the New Black" bekannte Natasha Lyonne eine Frau, die bei einer Party ums Leben kommt - und diesen Tag immer und immer wieder erlebt. Wie beim Murmeltier ist also auch hier die Frage, wie sie dieser Zeitschleife entkommen kann. Hinter der Serie steht neben Lyonne auch Amy Poehler. Internationaler Titel der Serie ist übrigens "Russian Doll".

