kabel eins setzt auch nach dem "Fettkampf" auf Rosin

Der Donnerstagabend bleibt bei kabel eins weiterhin fest in der Hand von Frank Rosin. Nach dem Ende von "Rosins Fettkampf" meldet sich im Februar der Klassiker "Rosins Restaurants" zurück.



26.01.2019 - 10:54 Uhr von Uwe Mantel 26.01.2019 - 10:54 Uhr

Nachdem das Abspecken bei Frank Rosin nur mäßig gut geklappt hat und er wegen der zu geringen Gewichtsabnahme inzwischen aus seiner eigenen Sendung geflogen ist, konzentriert er sich ab Mitte Februar wieder auf sein eigentliche Profession und versucht, ins Straucheln gekommenen Gastronomen unter die Arme zu greifen: Ab dem 14. Februar zeigt kabel eins sechs neue Folgen von "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!". Los geht's mit dem Restaurant "Kaiser's" in Ludwigsburg.

Aus Quotensicht kann kabel eins mit "Rosins Fettkampf" bislang übrigens vollauf zufrieden sein. Zwar ging die Reichweite in dieser Woche nach dem Ausscheiden Rosins merklich zurück, im Schnitt erreichten die vier Folgen bislang aber rund 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lagen damit deutlich über dem Senderschitt und auch deutlich über dem, was "Rosins Restaurants" zuletzt noch einfahren konnte. In der Spitze kam "Rosins Fettkampf" sogar auf 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

