Sixx startet im Februar "The Gifted" und neue Telenovela

Sixx ersetzt die "Desperate Housewives" im Nachmittagsprogramm demnächst mit einer brasilianischen Telenovela, in der Primetime steht die Free-TV-Premiere von "The Gifted" und die Fortsetzung von "The Exorcist" auf dem Programm.



26.01.2019 - 11:19 Uhr von Uwe Mantel 26.01.2019 - 11:19 Uhr

Die brasilianische Telenovela "Totalmente Demais" kommt im Februar unter dem Titel "Total Dreamer - Träume werden wahr" nach Deutschland. Sixx wird die 65-teilige Serie ab dem 11. Februar montags bis freitags gegen 16:40 Uhr zeigen - die genaue Startzeit kann aber auch mal fünf Minuten früher oder später liegen. "Total Dreamer" ersetzt damit die Wiederholungen von "Desperate Housewives" auf diesem Sendeplatz. Um mehr Aufmerksamkeit auf die Serie zu lenken, werden die ersten beiden Folgen vorab auch schonmal am 10. Februar ab 22:40 Uhr gezeigt, am Montag und Dienstag auf dem regulären Platz dann aber nochmal wiederholt. Erzählt wird in der Serie die Geschichte eines armen Mädchens, das von einer Modelkarriere träumt. "Eine klassische Story, aber absolut hochwertig produziert und sehr emotional erzählt", erklärte Sixx-Chefin Wiebke Schodder im Herbst die Entscheidung, die Serie ins Programm zu nehmen.

Zumindest fürs Free-TV neue US-Ware gibt's unterdessen am Donnerstagabend zu sehen. Am 14. Februar beginnt Sixx dort mit der Ausstrahlung der 13-teiligen ersten Staffel von "The Gifted". Die Serie ist im X-Men-Universum angesiedelt. Zwei Teenager entdecken darin, dass sie über übernatürliche Kräfte verfügen. Um der Verfolgung durch die Regierung zu entgehen, müssen sie abtauchen und sich gemeinsam mit ihren eigentlich frisch getrennten Eltern einer Gruppe von weiteren Mutanten anschließen. Sixx zeigt "The Gifted" ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen, im Anschluss daran meldet sich dann um 22:15 Uhr "The Exorcist" mit der zweiten und zugleich letzten Staffel zurück. Auch hier werden Doppelfolgen gezeigt.

Einen Tag zuvor nimmt Sixx ab dem 13. Februar mittwochs um 21:10 Uhr das australische Format "Buying Blind - Das Hauskauf-Experiment" ins Programm. Das Konzept: Innenarchitektin Shaynna Blaze, Makler Rich Harvey und Bauunternehmer Marshal Keen suchen, kaufen und renovieren eine Immobilie und richten für ihren Kunden das neue Zuhause auch schon fertig ein. Dabei gibt es nur eine Bedingung: Die Käufer müssen ihnen blind vertrauen. Im Anschluss bleibt man im Sujet und zeigt neue Folgen von "Die Super-Makler - Top oder Flop?" Hier gehen allerdings die Makler ins Risiko, die heruntergekommene Häuser günstig aufkaufen, aufmöbeln und dann hoffen, sie gewinnbringend an den Mann oder die Frau zu bringen.

