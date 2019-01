Niehuus und Jürgens führen weiterhin das Medienboard

© Sabine Engels

An der Spitze des Medienboard Berlin-Brandenburg herrscht für weitere fünf Jahre Kontinuität. Die Verträge mit Kirsten Niehuus und Helge Jürgens wurden bereits im Dezember verlängert, wie man erst jetzt bekanntgegeben hat.



28.01.2019 - Uwe Mantel

Kirsten Niehuus und Helge Jürgens führen für weitere fünf Jahre das Medienboard Berlin-Brandenburg als Geschäftsführungs-Duo, wie man erstaunlicherweise erst jetzt bekannt gab, obwohl die Entscheidung bereits auf der Aufsichtsratssitzung im Dezember fiel. Das Medienboard ist für die Film- und New-Media-Förderung in der Region zuständig.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke erklären dazu: "Berlin-Brandenburg ist Deutschlands Premium-Standort für Filme, HighEnd Serien und New Media. Die Vielzahl internationaler Filmpreise, Blockbuster, Drehtagerekorde und die Vollbeschäftigung in der Film- & Medienbranche sprechen für sich und für Berlin und Brandenburg als weltoffene, innovative und filmfreundliche Hauptstadtregion. Fünfzehn erfolgreiche Jahre Förderung durch das Medienboard zahlen sich aus. Kirsten Niehuus und Helge Jürgens haben den Film- und Medienstandort auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Die Herausforderungen der kommenden Jahre sehen wir bei ihnen in den besten Händen."

Kirsten Niehuus und Helge Jürgens lassen sich mit diesem Statement zitieren: "Herzlichen Dank für das Vertrauen und die ausgezeichnete Zusammenarbeit! Die Kontinuität der kulturellen und wirtschaftlichen Erfolge verdanken wir den großartigen Film- und Medienschaffenden in der Region. Als Förderer sind wir stolz darauf, die Kreativen bei ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, die neuen Entwicklungen in der Branche mit zukunftsfähigen Förderinstrumenten zu begleiten."

