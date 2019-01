Jäkel führt neue "Content Alliance" von Bertelsmann

© Gruner + Jahr

Nach der Ad Alliance kommt nun die Content Alliance: Bertelsmann will darin die Zusammenarbeit aller Inhalte-getriebenen Unternehmen der Gruppe steuern. Geleitet wird der Zusammenschluss von Julia Jäkel, die gleichzeitig Chefin von Gruner + Jahr bleibt.



29.01.2019 - 11:03 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 11:03 Uhr

Der Medienkonzern Bertelsmann hat die Gründung einer sogenannten Content Alliance angekündigt. Ab dem 1. Februar soll diese die Zusammenarbeit aller Inhaltegeschäfte koordinieren, dazu gehören neben der Mediengruppe RTL und der Produktionsfirma UFA auch der Verlag Gruner + Jahr (G+J), RTL Radio, die Verlagsgruppe Random House und das Musikunternehmen BMG. "Bertelsmann verfolgt das Ziel, bereichsübergreifend gemeinsame Formate zu entwickeln und zu vermarkten und damit umfassende Angebote für Kreative zu schaffen", heißt es zur Content Alliance in einer Pressemitteilung.

Schon heute arbeiten die verschiedenen Bertelsmann-Gesellschaften bei einigen Projekten zusammen. Die Vox-Serie "Der Club der roten Bänder" basiert etwa auf einem Buch, das in Deutschland bei Random House erschienen ist. Zum Start der letzten "Die Höhle der Löwen"-Staffel hat Gruner + Jahr zudem ein Gründermagazin herausgebracht, zuletzt kündigten G+J und BMG den Start eines Fanmagazins über Max Giesinger an (DWDL.de berichtete). Die Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften soll künftig noch koordinierter stattfinden.

Vorsitzende des Boards der Content Alliance wird Julia Jäkel, die aber gleichzeitig Geschäftsführerin von Gruner + Jahr bleibt. Dem Gremium gehören darüber hinaus alle Geschäftsführer der deutschen Inhaltegeschäfte von Bertelsmann an: Bernd Reichart (Mediengruppe RTL Deutschland), Nico Hofmann (UFA), Stephan Schmitter (RTL Radio Deutschland), Thomas Rathnow (Verlagsgruppe Random House), Stephan Schäfer (Gruner + Jahr) sowie Hartwig Masuch und Dominique Kulling (beide BMG). Die unternehmerische Eigenständigkeit der jeweiligen Unternehmen sowie die journalistische und verlegerische Unabhängigkeit sollen von der Content Alliance unberührt bleiben.

Die Content Alliance erinnert an die Ad Alliance, hier bündelt Bertelsmann schon seit 2017 die Geschäfte der Vermarkter IP Deutschland, Spiegel Media, G+J e|MS und smartclip. Zuletzt erhielt die Ad Alliance mehr Kompetenzen und schließt inzwischen auch Verträge in eigenem Namen ab. Damals hieß es, man wende sich dadurch nur noch mit einer Marke an Agenturen und Werbungtreibende (DWDL.de berichtete).

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist ein kreatives Powerhouse und wird im laufenden Jahr weltweit fast 6 Mrd. Euro in Kreativ-Inhalte investieren. Mit der Bertelsmann Content Alliance in Deutschland bündeln wir die Inhaltekompetenz des Konzerns und schöpfen so das volle Potenzial in unserem wichtigsten Markt aus. Mit Inhalteangeboten über alle Mediengattungen hinweg und neuen Vermarktungsmöglichkeiten wird Bertelsmann so noch stärker zum Partner der Wahl für alle Kreativen in Deutschland. Der Schritt stärkt zudem unsere Position im Wettbewerb mit den US-Techplattformen. Ich freue mich, dass Julia Jäkel neben ihrer Aufgabe als CEO von Gruner + Jahr die Bertelsmann Content Alliance führen wird. Julia Jäkel verbindet Kreativität und Unternehmertum und wird den Inhaltegeschäften von Bertelsmann zusammen mit ihren Partnern im Board zusätzliche Schubkraft verleihen."

