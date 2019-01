Grammys kehren nach Pause zurück ins deutsche TV

© One

In den vergangenen beiden Jahren sind die Grammy Awards nicht im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen, 2019 wird sich das wieder ändern. Bei One wird eine dreistündige Aufzeichnung der Show zu sehen sein, eine Live-Übertragung ist nicht geplant.



29.01.2019 - 11:25 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 11:25 Uhr

In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar deutscher Zeit wird mit den Grammy Awards der weltweit wichtigste Musikpreis in den USA verliehen. Nach zweijähriger TV-Pause kehrt die Verleihung auch wieder zurück nach Deutschland: One wird am 11. Februar eine dreistündige Aufzeichnung der Show ab 21:50 Uhr zeigen. Zur besten Sendezeit zeigt man noch zwei Folgen des "Großstadtreviers".

Eine Live-Übertragung der Preisverleihung ist auch in diesem Jahr nicht geplant. Dafür zeigt One die Aufzeichnung aus dem Staples Center in Los Angeles im englischen Originalton. Optional sind über den Teletext auch deutsche Untertitel möglich. Zuletzt waren die Grammys 2016 beim Frauensender Sixx zu sehen, davor war ProSieben jahrelang die deutsche TV-Heimat des Musikpreises. Moderiert wird die diesjährige Preisverleihung von Alicia Keys.

