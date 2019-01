Amazon-Serie "Beat" für Grimme-Preis nachnominiert

© Amazon

In dieser Woche tagen in Marl die Jurys für den 55. Grimme-Preis, die nochmal die Möglichkeit der Nachnominierung haben. So schafften es nun zusätzlich die Amazon-Serie "Beat" und die Kika-Reihe "Ich bin ich" ins Nominierten-Feld.



29.01.2019 - 17:21 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2019 - 17:21 Uhr

Nachdem die Nominierungskommissionen ursprünglich 70 Produktionen für den diesjährigen Grimme-Preis nominiert hatten, machten nun zwei der getrennt davon tagenden Jurys von ihrem Recht gebrauch, noch eine weitere Produktion nachzunominieren. In der Kategorie Fiktion dürfen sich die Macherinnen und Macher von "Beat" über eine Nominierung freuen. Die deutsche Amazon-Prime-Serie von Marco Kreuzpaintner spielt in der Berliner Clubszene zwischen Party, Drogen und organisierter Kriminalität. Sie wurde von der Hellinger/Doll Filmproduktion, Pantaleon Films und Warner Bros. Entertainment produziert.

Die zweite Nachnominierung betrifft die Kategorie Kinder & Jugend, wo die Jury die dritte Staffel der Reihe "Ich bin ich" (KiKA/HR/RBB/ZDF) nachträglich in den Kreis der Auszeichnungs-Aspiranten aufnahm. In der Reihe stellen sich Vorschülerinnen und Vorschüler den Herausforderungen des Alltags: Ob Fahrrad fahren lernen, Kuchen backen oder Karate – jedes Kind macht das, was es kann, auf seine eigene, selbstbewusste Art und Weise. Die Jurys in den Bereich Unterhaltung sowie Information/Kultur verzichteten auf eine Nachnominierung.

Die Entscheidungen über die Preisträger fallen noch im Lauf dieser Woche, bekanntgegeben werden sie dann am 26. Februar im Rahmen einer Pressekonferenz im Essener Grillo-Theater. Die Verleihung findet dann am 5. April im Theater Marl statt.

Mehr zum Thema Youtube erstmals für einen Grimme-Preis nominiert

Teilen