ProSieben zeigt US-Serie "Siren" innerhalb von drei Wochen

Ende Februar holt ProSieben die US-Serie "Siren" ins deutsche Fernsehen und wird sie unter dem Titel "Mysterious Mermaids" drei Wochen lang in der Primetime zeigen. Beim US-Sender Freeform ist gerade erst die zweite Staffel angelaufen.

Die US-Serie "Siren" vom Pay-TV-Sender Freeform schafft bald den Sprung nach Deutschland. ProSieben wird die zehnteilige erste Staffel ab dem 27. Februar über drei Wochen lang am Mittwochabend ab 20:15 Uhr als Event-Programmierung zeigen. In den ersten beiden Wochen sehen die Zuschauer so drei Folgen am Stück, in der letzten Woche sind die restlichen vier Episoden eingeplant. Außerdem hat ProSieben am Titel geschraubt und wird die Serie hierzulande als "Mysterious Mermaids" ausstrahlen.

Der deutsche Titel trifft ziemlich genau auf den Inhalt zu: Die Legende besagt, dass in Küstennähe bei Bristol Cove einst Meerjungfrauen lebten. Als eines Tages die mysteriöse Ryn im kleinen Städtchen auftaucht, stellt sich heraus, dass diese Geschichte wirklich wahr ist. Durch die Umweltverschmutzung und industrielle Fischerei wurde der natürliche Lebensraum der Meeresbewohnerinnen zerstört, sodass diese nun auf Rache sinnen und ihre Heimat zurückfordern. Schon bald wird das Leben der Bewohner von Bristol Cove auf den Kopf gestellt.

In den USA ist "Siren" am 24. Januar in die zweite Staffel gestartet, die mit 16 Folgen deutlich umfassender ausfallen wird als der erste Durchlauf. Bei ProSieben ersetzt die Serie am Mittwochabend die dort derzeit noch gezeigten Spielfilme.