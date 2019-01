"buten un binnen": Neuer Redaktionsleiter, neues Studio

© RB/Christian Bordeaux

Lars Rosentreter wird neuer Leiter des Fernseh-Regionalmagazins "buten un binnen" von Radio Bremen. Er folgt auf Frank Schulte, der inzwischen als Regionalchef die gesamte crossmediale regionale Berichterstattung verantwortet



30.01.2019 - 13:49 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2019 - 13:49 Uhr

Die Interimsregelung wird zur Dauerlösung: Lars Rosentreter übernimmt die Redaktionsleitung des TV-Magazins "buten un binnen" bei Radio Bremen, Kirsten Hartje wird seine Stellvertreterin. Die beiden hatten im November die Redaktionsleitung schon kommissarisch übernommen, nachdem Frank Schulte zum crossmedialen Regionalchef befördert wurde, also die Verantwortung für die gesamte regionale Berichterstattung von Radio Bremen über alle Kanäle hinweg übernahm.

Lars Rosentreter arbeitet mit einer Unterbrechung schon seit 2002 bei "buten un binnen". Er war bisher stellvertretender Redaktionsleiter der Fernsehredaktion, außerdem ist er der redaktionelle Leiter der Projekts "Erneuerung TV-Komplex", das den kompletten Umbau des Fernsehstudios steuert. Dieses neue Studio wird am 9. Februar in Betrieb genommen, ab dann wird die Sendung auch endlich in HD produziert und ausgestrahlt. Kirsten Hartje ist sogar beriets seit Mitte der 90er als Autorin, Redakteurin und Videojournalistin bei Radio Bremen tätig, seit mehreren Jahren ist sie Chefin vom Dienst beim TV-Magazin "buten un binnen".

Lars Rosentreter: "Die Leitung von 'buten un binnen' übernehme ich mit vollem Respekt und größtem Vergnügen. 'buten un binnen' ist mehr als ein Regionalmagazin – das sind relevante Themen, clevere und kritische Fragen an Studiogäste und kreative Filme – eine Sendung mit klarer Haltung, überraschend und eindrücklich. Wir haben die Aufgabe, den Menschen da draußen die komplexe Welt ein wenig einfacher und verständlicher zu machen."

Regionalchef Frank Schulte: "Lars Rosentreter hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er Herausforderungen sucht und diese mit großer Umsicht, Sachverstand und der nötigen Prise Humor bewältigen kann." Und weiter: "Kirsten Hartje lebt 'buten un binnen'. Sie ist eine Journalistin mit klaren Werten, gradlinig und standhaft, wenn es drauf ankommt. Eine Bereicherung für jede Redaktion."

Teilen