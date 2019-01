Neue "Fresh Off the Boat"-Folgen ab Februar bei ProSieben

© ABC

ProSieben hat die Free-TV-Premiere der vierten Staffel der Sitcom "Fresh Off the Boat" angekündigt, die 19 Folgen sollen Mitte Februar täglich in Doppelfolgen am Vormittag gezeigt werden. Schon seit Anfang des Jahres zeigt man hier alte Episoden der Serie.



30.01.2019 - 15:46 Uhr von Timo Niemeier 30.01.2019 - 15:46 Uhr

Seit Beginn des Jahres zeigt ProSieben werktags in der Früh ab 9:45 Uhr alte Folgen der Sitcom "Fresh Off the Boat". Wenn man diese alle gezeigt hat, wird man ab Mitte Februar nahtlos mit den vergleichsweise neuen Folgen der vierten Staffel beginnen. Diese waren bislang noch nicht im Free-TV zu sehen, ProSieben zeigt sie ab dem 13. Februar immer im Doppelpack. Die Quoten der Wiederholungen schwankten zunächst sehr stark, inzwischen sind aber regelmäßig zweistellige Marktanteile drin.

In der Serie geht es um die Huangs, eine taiwanesische Familie, die von Washington, D.C. ins sonnige Florida nach Orlando ziehen, wo Vater Louis ein Steakhouse eröffnet. Louis lebt und liebt den amerikanischen Traum, Mutter Jessica dagegen findet das, was mit Stars und Stripes zu tun hat, oftmals befremdlich. Und mittendrin steht Sohn Eddie.

Zum Auftakt in die neue Staffel fühlen sich die Huangs in ihrem neuen großen Haus so unwohl, dass sie in ihr altes Zuhause zurück wollen. Allerdings will der aktuelle Eigentümer nicht verkaufen, und so zieht die gesamte Familie zu Honey, bis sie eine neue Bleibe gefunden hat. Das wird für Honey allerdings schnell zu einer großen Herausforderung. Als sie dann auch noch mit der extrem ehrgeizigen Jessica in die Gameshow "Glücksrad" eingeladen wird, stellt das die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe.

In den USA ist seit Oktober des vergangenen Jahres bei ABC schon die fünfte Staffel der Serie zu sehen, 12 von 22 Episode sind bereits gelaufen. Die Sitcom beruht auf der gleichnamigen Autobiografie von Eddie Huang, der im wahren Leben als Anwalt arbeitete und später auch als Stand-Up-Comedian tätig war. In der ersten Staffel der Serie ist er nicht nur als Produzent an Bord gewesen, sondern war auch als Erzähler aus dem Off zu hören. Weil er sich mit der Entwicklung der Serie aber nicht einverstanden zeigte, stieg er aus. Seit Staffel 2 gibt es daher keinen Erzähler mehr.

