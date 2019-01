Digitalchef Tobias Gerlach verlässt Bavaria Film

© Bavaria Film

Die öffentlich-rechtliche Produktionstochter Bavaria Film hat nach DWDL.de-Informationen ihren Chief Digital Officer verloren. Tobias Gerlach war über 16 Jahre für die Gruppe tätig. Unterschiedliche strategische Auffassungen gaben den Ausschlag.



31.01.2019 - 16:15 Uhr von Torsten Zarges 31.01.2019 - 16:15 Uhr

Über 16 Jahre stand Tobias Gerlach an verschiedensten Positionen in Diensten der Bavaria Film. Doch nun hat der Chief Digital Officer die Unternehmensgruppe verlassen, wie das Medienmagazin DWDL.de erfuhr. In dieser Funktion hatte sich der Volljurist seit 2015 um den Ausbau des Digitalgeschäfts aller Bavaria-Beteiligungen gekümmert. Dies umfasste sowohl die inhaltlichen Projekte, die nicht ausschließlich zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen gedacht waren, als auch die Entwicklung einer Wachstumsstrategie.

Er habe die Bavaria Film "im besten gegenseitigen Einnehmen" verlassen, ausgelöst durch "unterschiedliche Auffassungen zu Aufstellung und strategischer Ausrichtung", bestätigte Gerlach auf Anfrage von DWDL.de. Wohin es ihn in Zukunft ziehen wird, ist momentan noch nicht klar.

Bei der öffentlich-rechtlichen Produktionstochter in Grünwald war Gerlach als persönlicher Referent der Geschäftsführung eingestiegen. Später bekleidete er in der Holding u.a. den Posten des Leiters Strategische Planung & Koordination sowie des Unternehmenssprechers. Seit 2007 war er durchgehend Mitglied der Geschäftsleitung. Zwischen 2010 und 2017 war er außerdem Geschäftsführer mehrerer Tochterfirmen, nämlich der Bavariapool International Coproductions, der Saxonia Entertainment und der Bavaria Entertainment.

Über den Autor

Torsten Zarges ist seit 2013 Chefreporter des Medienmagazins DWDL.de. Stellt liebend gern Fragen – an deutsche Intendanten wie an US-Showrunner. Beruflich wie privat dreht sich bei ihm (fast) alles um Serien. Zitiert Selina Meyer: "Suck-up isn´t gonna fix a f***-up." E-Mail an Torsten Zarges

@zarges bei Twitter

Teilen