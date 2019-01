UK-Serie: "Vera" löst ihre Fälle bald auch in Sat.1 Gold

© ZDF/Stuart Wood

Sat.1 Gold wird ab Anfang März die britische Krimiserie "Vera" ausstrahlen, die hierzulande in den vergangenen Jahren auch mit dem Titelzusatz "Ein ganz spezieller Fall" bei ZDFneo zu sehen war. Bald ermittelt "Vera" also auf beiden Sendern.



31.01.2019 - 15:27 Uhr von Timo Niemeier 31.01.2019 - 15:27 Uhr

2011 ist "Vera" in Großbritannien bei ITV gestartet, drei Jahre später holte ZDFneo die Serie in deutsche Fernsehen. Zuletzt war die Krimiserie dort am Samstagvorabend zu sehen. Nun hat Sat.1 Gold angekündigt, "Vera - Ein ganz spezieller Fall" ebenfalls zu zeigen. Ab dem 1. März will man die Serie immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen. Das ist ein deutlicher prominenterer Sendeplatz als bei ZDFneo.

Bei den Mainzern wird "Vera" aber auch künftig zu sehen sein, für den 2. und 9. März sind bereits Wiederholungen um 17:15 Uhr angekündigt. In Sat.1 Gold ersetzt die britische Serie übrigens "Kommissar Rex", die derzeit noch am Freitagabend zu sehen ist. In "Vera - Ein ganz spezieller Fall" geht es um Hauptkommissarin Vera Stanhope, die bei der nordenglischen Northumberland & City Police Fälle löst. Sie hat ihren ganz eigenen Sinn für Gerechtigkeit, bleibt dabei aber immer sehr ruhig und ist nie um einen sarkastischen Witz verlegen. Vera ist nicht immer einfach, doch ihr langjähriger Kollege Joe Ashworth steht immer zu ihr. In Großbritannien ist Mitte des Januar die neunte Staffel gestartet, 35 Folgen der Reihe wurden bereits ausgestrahlt.

