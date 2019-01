Rebranding: Aus Nat Geo Wild wird National Geographic Wild

© Fox Networks Group

Die Fox Networks Group tauft ihren Sender Nat Geo Wild um, der Kanal heißt ab Februar National Geographic Wild und soll sich so der Marke National Geographic annähern. Auch bei Fox kommt es zu Änderungen: Das Logo wird überarbeitet.



31.01.2019 - 17:50 Uhr von Timo Niemeier 31.01.2019 - 17:50 Uhr

Der Natur- und Tiersender Nat Geo Wild erhält ein Rebranding und heißt ab dem 1. Februar National Geographic Wild, das hat die Fox Networks Group bekanntgegeben. Das Ziel des Senders bleibt bestehen: Man will den Zuschauern die Welt der Tiere in all ihren Facetten zeigen. Das Unternehmen will mit dem Rebranding die Nähe und Verbundenheit des Senders zur Kernmarke National Geographic zeigen.

Auch beim Seriensender Fox kommt es zu Veränderungen, wenngleich diese nicht so groß ausfallen wie bei National Geographic Wild. Der Sender erhält ein neues Logo, das ab dem 11. Februar auf allen Kanälen im Einsatz sein wird. Man hat sich von der 3D-Optik verabschiedet, künftig kommt das Logo des Senders recht klassisch in 2D daher. Gleichzeitig hat man sich für ein anderes Orange entschieden.

© FOX © FOX



Teilen