Balder macht im Februar wieder "Promi-Flaschendrehen"

© Sat.1/Guido Engels

"Das große Promi-Flaschendrehen" kehrt zurück. Sat.1 hat für diesen Monat eine neue Folge der Show mit Hugo Egon Balder angekündigt. Die erste Ausgabe hatte dem Sender im vergangenen Jahr fast zwölf Prozent Marktanteil eingebracht.



02.02.2019 - 09:53 Uhr von Alexander Krei 02.02.2019 - 09:53 Uhr

Nach dem Erfolg der Pilotfolge war schnell klar, dass Sat.1 eine Fortsetzung vom "Großen Promi-Flaschendrehen" mit Moderator Hugo Egon Balder plant. Diese steht jetzt in den Startlöchern: Eine neue Folge des Formats hat der Sender für Freitag, den 22. Februar um 20:15 Uhr angekündigt. Über die weitere Besetzung ist bislang noch nichts bekannt.

Mit der Sendung will Hugo Egon Balder das Gefühl aus der Teenager-Zeit zurückholen - so beschreibt es jedenfalls Sat.1. Insgesamt fünf Prominente stellen sich beim "Wahrheit oder Pflicht"-Spiel den Fragen des Moderators oder treten in verschiedenen Aktionen an. Die erste Ausgabe sahen im vergangenen Jahr knapp 1,6 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei fast zwölf Prozent.

In der Vergangenheit hatte Hugo Egon Balder schon andere Spiele-Klassiker ins Fernsehen gebracht, so unter anderem "Promi ärgere Dich nicht", das er zwischen 2005 und 2008 insgesamt vier Mal mit Hella von Sinnen moderierte.



Teilen