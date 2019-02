RTL holt Netflix-Mann für TV Now und RTL.de

Neuzugang in Köln: Ab März soll Thomas Huber bei der Mediengruppe RTL Deutschland den Ausbau von TV Now und RTL.de im Marketing verantworten. Er kommt von Netflix, wo er seit 2015 für das hiesige Marketing mitverantwortlich war.

Bei der Mediengruppe RTL Deutschland beginnt die Woche wie die vorherige endete - mit einer Personalie. Thomas Huber wird zum 11. März die Leitung des Brand-Management-Teams "Digital" im Marketing übernehmen. Das Team ist künftig für alle Marken von RTL interactive verantwortlich, darunter neben TV Now und RTL.de auch diverse Verticals der Mediengruppe.

Huber kommt vom Streaminganbieter Netflix, wo er seit 2015 für das Marketing in der DACH-Region mitverantwortlich war und die Etablierung der Marke mitgestaltete. Zuvor war er in verantwortungsvollen Positionen für N24 und MTV Networks beziehungsweise Viacom tätig. Bei RTL wird er an Chief Marketing Officer Julian Weiss berichten.