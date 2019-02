sonnenklar.tv kündigt "Live-Daily Soap" mit Promis an

© sonnenklar.TV

Der Reiseshoppingsender sonnenklar.tv hat mit "Promis im Urlaubsparadies" ein neues Format angekündigt, in dem unter anderem Roberto Blanco und Fürst Heinz zu sehen sein sollen. Dreimal täglich will man sie fünf Minuten lang live im Urlaub zeigen.



04.02.2019 - 17:50 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2019 - 17:50 Uhr

Die Idee, Promis in ihrem Alltagsleben mit der Kamera zu begleiten, ist schon längst nicht mehr neu. Der Reiseshoppingsender sonnenklar.tv will das Genre nun aber trotzdem noch einmal neu erfinden und hat mit "Promis im Urlaubsparadies" eine "Live-Daily Soap" angekündigt. Zeigen will man darin die "Urlaubserlebnisse berühmter Menschen". Geschehen soll das "unverfälscht in Echtzeit". Anders als bei vergleichbaren Formaten wird die Sendung also nicht geschnitten. Stattdessen überträgt man drei Mal täglich jeweils fünf Minuten auf allen Sendefenstern.

Los geht es mit der ersten Staffel am 6. April. Darin zeigt man die Urlaubserlebnisse von Roberto und Luzandra Blanco in Marokko. Das Paar wird die ganze Reise über begleitet, zwei Wochen lang touren beide durch das Land. Das Format ist damit natürlich nicht nur Unterhaltung für die Zuschauer, sondern auch Werbung für die sonnenklar.tv-Reiseangebote.

"Roberto Blanco ist ein großartiger Entertainer mit viel Liebe zur Selbstironie und Enthusiasmus bei der Sache. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeit mit ihm und seiner Frau an Deutschlands erster Live-Dokusoap allen Spaß bereitet", sagt sonnenklar.TV-Chef Andreas Lambeck. "Gleichzeitig können wir mit dem Pilotprojekt den Zuschauern unsere vielseitigen Urlaubsangebote aus der Sicht von Promis zeigen und deutlich machen, welchen Zauber ein Land wie Marokko entfacht."

Eine zweite Staffel ist auch schon bestätigt, diese soll am 29. April starten. Dort geht dann Familie Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein auf Reisen. Es zieht die Familie nach Malta. Fürst Heinz hatte schon eigene Sendungen bei Vox und RTL II und war auch schon bei "Promi Big Brother" in Sat.1 zu sehen. Werden die beiden Staffeln ein Erfolg, will sonnenklar.tv das Projekt fortsetzen.

