Nazan Eckes kehrt zurück zur RTL-Tanzshow "Let's Dance"

Nazan Eckes kehrt zurück aufs RTL-Tanzparkett und wird in der kommenden Staffel von "Let’s Dance" zu sehen sein. Ihre Rolle wird aber eine andere sein als vor neun Jahren - damals moderierte sie die Shows letztmalig.



05.02.2019 - 08:23 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2019 - 08:23 Uhr

In der neuen Staffel von "Let’s Dance" wird ein altbekanntes Gesicht der Tanzshow wieder auftauchen: RTL hat angekündigt, dass Nazan Eckes als Teilnehmerin an der Show mitmachen wird. Das ist durchaus eine kleine Überraschung: Eckes moderierte 2006 und 2007 die ersten beiden Staffeln, damals noch gemeinsam mit Hape Kerkeling. 2010 stand sie dann ebenfalls bei der dritten Staffel vor der Kamera, dann mit Daniel Hartwich. Danach moderierte sie unter anderem "DSDS" und saß in der "Supertalent"-Jury.

In einem kurzen Video auf RTL.de sagt die Moderatorin, sie freue sich auf die "geilen Kleider und die sportliche Herausforderung". RTL gibt die Teilnehmer von "Let’s Dance" derzeit via Salamitaktik bekannt: Neben Eckes steht nun auch Sängerin Ella Endlich als Kandidatin fest, auch sie dürfte den geneigten RTL-Zuschauern bereits bekannt sein. Im vergangenen Jahr saß sie in der "DSDS"-Jury. Auch Barbara Becker wird bei "Let’s Dance" teilnehmen, die neue Staffel startet am 15. März.

