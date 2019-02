Gaumont Deutschland stärkt ihren Berlin-Standort

© Gaumont

Filmproduzent Ivo-Alexander Beck wechselt von Bavaria Fiction zu Gaumont Deutschland, dort wird er den Berlin Standort der Produktionsfirma stärken. Auch bei seinem bisherigen Arbeitgeber leitete er das Berliner Büro.



Sabine de Mardt verstärkt das Team von Gaumont Deutschland weiter und holt nun mit Ivo-Alexander Beck einen neuen Mann an Bord. Beck stößt in diesen Tagen zum Team der Produktionsfirma hinzu, die ihre Tätigkeit erst im vergangenen Jahr aufnahm. Bislang arbeitete Beck bei der Bavaria Fiction, wo er das Berliner Büro leitete. Auch bei Gaumont wird er in Berlin bleiben und am dortigen Standort tätig sein. In den vergangenen Jahren verantwortete Beck unter anderem die "Tskokos"-Reihe sowie "Die Ungehorsame" (beide Sat.1) sowie "Liebe auf Persisch" (ARD) und "Für meine Tochter" (ZDF).

Gaumont-Geschäftsführerin Sabine de Mardt und Rainer Marquass arbeiten künftig im Kölner Mutterhaus der Produktionsfirma, Beck und Andreas Bareiss sitzen in Berlin. "Ich freue mich sehr, mit Ivo einen der kreativsten und interessantesten deutschen Produzenten und zugleich von mir geschätzten Freund im Team zu haben", so Sabine de Mardt.

"Sabine de Mardt und ich wollten schon seit Jahren zusammenarbeiten", sagt Beck. "Dass wir nun unter dem Dach eines so renommierten Unternehmens zusammenfinden, macht das Ganze besonders reizvoll. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, zusammen mit einem so leidenschaftlichen Produzenten-Team Gaumont Deutschland mit auf- und ausbauen zu dürfen."

