Offiziell: "Modern Family" endet 2020 nach Staffel elf

Die US-Sitcom "Modern Family" wird im nächsten Jahr enden: ABC hat nun eine elfte Staffel angekündigt, erklärte aber gleichzeitig, dass diese die letzte sein wird. Trotz gesunkener Quoten zählt "Modern Family" noch immer zu den großen Erfolgen des Senders.



06.02.2019 - 08:40 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2019 - 08:40 Uhr

"Modern Family" erhält eine finale elfte Staffel, danach verabschieden sich Ed O’Neill, Sofia Vergara & Co. endgültig von der erfolgreichen Serie. ABC hat das auf der Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena bestätigt. Demnach soll die letzte Staffel noch einmal mindestens 18 Folgen umfassen - mit der Option, sie um vier weitere Episoden zu verlängern.

In der letzten Staffel sollen alle bekannten Hauptdarsteller der Serie noch einmal zu sehen sein, also etwa Ed O'Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sofia Vergara, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould und Rico Rodriguez. "In der letzten Staffel wird es weitere Meilensteine geben, die jeder, der ein Fan der Serie war, nicht verpassen will", sagt Karey Burke, die erst seit kurzer Zeit Präsidentin von ABC Entertainment ist.

"Modern Family" gilt als eine der erfolgreichsten Comedy-Serien überhaupt. Die Serie erhielt zwischen 2010 und 2014 fünf Jahre in Folge den Emmy als beste Comedy-Serie, im vergangenen Jahr war man nicht nominiert, davor musste man anderen Produktionen den Vortritt lassen. Die aktuelle zehnte Staffel startete im September und kommt im Schnitt auf etwas mehr als fünf Millionen Zuschauer und ein Rating von 1,4. Die Werte liegen damit deutlich unter denen des Vorjahres, aber hinter "The Conners" ist "Modern Family" noch immer die erfolgreichste Serie von ABC. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Serie on demand sehr stark nachgefragt ist. In Deutschland blieb der Großfamilie der ganz große Durchbruch verwehrt, diverse Sender versuchten sich an der Serie, die Quoten, auch bei den Free-TV-Premieren, waren meist enttäuschend.

