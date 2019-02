"Yo! MTV Raps" mit Comeback: Dieses Mal auf deutsch

© MTV

Rap-Fans werden sich wehmütig an die legendäre Hip-Hop Show "Yo! MTV Raps" erinnern, die bis Mitte der 90er der Flow-Kultur fröhnte. Nun wird die Sendung mit Palina Rojinski und MC Bogy als Moderationsteam neu aufgelegt. Los geht's im März.



07.02.2019 - 15:59 Uhr von Kevin Hennings 07.02.2019 - 15:59 Uhr

Der Wu-Tang Clan war zu Gast, ebenso wie Notorious B.I.G. und Tupac. So gut wie jeder amerikanische Rapper, der im Hip-Hop-Genre etwas auf sich hielt, saß bei "Yo! MTV Raps" auf der Couch. Von 1988 bis 1995 führten Doctor Dré, Ed Lover und Fab Five Freddy durch die Musikshow, die nun auf deutsch neu aufgelegt wird. Los geht es am Samstag, den 16. März, um 22 Uhr auf MTV.

Das Moderationsteam besteht dieses Mal aus Palina Rojinski und dem deutschen Rap-Urgestein MC Bogy, der bereits gemeinsam mit Musikkollegen wie Sido, Kool Savas und Kollegah vor der Kamera stand. Zusammen wird das Duo, wie im Original, Hip-Hop-Gäste willkommen heißen, mit denen sich über alle interessanten Themen der Rap-Musik und Flow-Kultur unterhalten werden, sowie den Lifestyle und über alles, was Behind the Scenes passiert.

Ebenfalls Teil der Show wird es sein, dass in jeder Folge zwei Live-Performances stattfinden. Produziert werden die zunächst acht Episoden von EASYdoesit vor Live-Publikum. "Die Rückkehr von 'Yo! MTV Raps' als lokale Produktion ist ein wichtiges Element unserer Strategie, MTV mit Premium-Musik-Inhalten zu stärken", sagt Giovanni Zamai, Brand Director Music & Youth GSA bei Viacom International Media Networks. "Mit unseren Shows und Events wollen wir die angesagtesten Künstler zusammenbringen und überraschende Unterhaltungsmomente kreieren."

Erst im vergangenen Jahr gab es eine 30-Jahr-Feier der in Amerika groß zelebrierten Show, die neben dem Rap auch alles über Breakdance und Graffiti vermittelte. Dafür versammelten sich die alten Größen des Genres, um der Sendung zu gedenken. Unter anderem betraten Big Daddy Kane, KRS-One, MC Lyte, Doug E. Fresh, the Pharcyde und EPMD die Bühne im Barclay Center in Brooklyn. Hierzulande strahlte MTV Europe "Yo! MTV Raps" seinerzeit im Originalton und ohne Untertitel aus.

