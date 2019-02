"Nachtjournal" startet neue Reportage-Reihe mit Meuser

© RTL / Frank W. Hempel

Ab der kommenden Woche soll Maik Meuser im "RTL-Nachtjournal" im wahrsten Sinne des Wortes anpacken: Eine neue Reportage-Reihe mit ihm will gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen. Zum Auftakt verbringt Meuser eine Nacht bei der Feuerwehr.



08.02.2019 - 10:27 Uhr von Alexander Krei 08.02.2019 - 10:27 Uhr

Das "RTL-Nachtjournal" nimmt den internationalen Notruftag zum Anlass, um eine neue Reportage-Reihe mit seinem Moderator Maik Meuser zu starten. Darin soll er gesellschaftlich relevante Themen wie Pflege, Müll und Sicherheit aufgreifen und - wie es der Titel "Angepackt" nahelegt - in diesen Berufsfeldern selbst mit anpacken. Geplant ist darüber hinaus auch ein investigativer Rechercheteil mit seinem Kollegen Alexander Römer, die die Verantwortlichen mit ihren Ergebnissen konfrontieren.

Zum Auftakt beschäftigt sich Maik Meuser mit dem Thema Feuerwehr und überprüft, wie überlastet die Rettungsdienste wirklich sind. Die Sorge hat einen ernsten Hintergrund, denn die Gewerkschaft ver.di bemängelt, dass deutschlandweit mindestens 4000 Stellen bei der Berufsfeuerwehr fehlen. Für das "Nachtjournal" verbringt Maik Meuser eine Nacht in einer Dortmunder Feuerwehrwache und begleitet die Retter bei ihren Einsätzen.

"Diese Reportagereihe setzt vorbildlich das um, was wir in der RTL-Berichterstattung künftig noch stärker intensivieren wollen: Unsere Reporter sollen noch tiefer in die Lebens- und Berufswelten der Menschen in Deutschland eintauchen und die drängenden Themen hierzulande anpacken und informativ erlebbar machen", sagt RTL-Chefredakteur Michael Wulff. Meusers ersten Einsatz bekommen die Zuschauer am kommenden Montag um Mitternacht zu sehen.



