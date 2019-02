"Was für ein Jahr!": Neue Balder-Show im März in Sat.1

© Sat.1/Boris Breuer

Die schon vor einiger Zeit angekündigte Retroshow "Was für ein Jahr!" mit Hugo Egon Balder findet im März erstmals ihren Weg zu Sat.1. Der Moderator unternimmt in dem Format mit zwei Teams eine Zeitreise in die Vergangenheit.



08.02.2019 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 08.02.2019 - 11:12 Uhr

Sat.1 wird am 1. und 8. März die ersten beiden Ausgaben von Hugo Egon Balders Zeitreise-Show "Was für ein Jahr!" ausstrahlen. Ein Sendersprecher bestätigte gegenüber DWDL.de einen entsprechenden Bericht von "TV Wunschliste". Die Show eröffnet an beiden Abenden den Fun Freitag und startet demnach um 20:15 Uhr.

Das von Talpa Germany produzierte Format wurde bereits im Sommer 2018 angekündigt, im November wurden gleich acht Folgen aufgezeichnet. Sat.1 setzt in jeder Ausgabe auf zwei Promis, die als Kapitäne ein ganzes Team anführen. In diversen Quiz- und Spielrunden geht es um Dinge wie die größten Hits, schrägsten Modetrends und die besten TV-Momente der letzten Jahre. In jeder Ausgabe geht es um ein bestimmtes Jahr.

Als Team-Kapitäne sind Judith Williams und Wigald Boning sowie Bülent Ceylan und Ruth Moschner mit an Bord, pro Ausgabe wird immer nur ein Promi-Duo zu sehen sein. "Was für ein Jahr!" basiert auf dem niederländischen Original "Oh, wat een jaar!", das bei unseren Nachbarn von John de Mol produziert und von Linda de Mol moderiert wurde.

