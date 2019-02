RTL II: Event-Programmierung für "Trödeltrupp"-Jubiläum

© RTL II

Vor ziemlich genau zehn Jahren ist der "Trödeltrupp" erstmals bei RTL II zu sehen gewesen. Das Jubiläum der Sendung begeht man in Grünwald demnächst mit einer Marathon-Programmierung am Wochenende.



08.02.2019 - 13:43 Uhr von Timo Niemeier 08.02.2019 - 13:43 Uhr

Am 22. Februar 2009 ist "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" zum ersten Mal bei RTL II auf Sendung gegangen. Zu seinen besten Zeiten lockte das Format zwei Millionen Menschen in der Primetime an. Mehr als 700 Folgen sind inzwischen bereits zu sehen gewesen. Und noch immer sind Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan regelmäßig unterwegs, um wertvolle Schätzchen aufzuspüren und Familien in Not zu helfen. Das zehnjährige Jubiläum begeht der Sender demnächst mit einem "Trödeltrupp"-Wochenende.

Am 23. Februar gibt es zwischen 12:15 und 20:15 fünf Ausgaben der Trödelsendung zu sehen, einen Tag später läuft der "Trödeltrupp"-Marathon zwischen 11:15 Uhr und 17:15 Uhr. An beiden Tagen sind noch einmal viele Highlight-Folgen zu sehen, hinzu kommt am Samstag auch eine bislang noch nicht gezeigte Episode. Am Sonntag, den 24. Februar, steht um 15:15 Uhr mit "Der Trödeltrupp - Fundstücke" eine Sondersendung auf dem Plan, in der die Trödel-Experten ihre Zeit Revue passieren lassen.

Teilen