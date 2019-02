Comedy Central lädt nun zum deutschen "Roast Battle"

© Viacom

Comedy Central investiert weiter in deutsche Eigenproduktionen und hat nun eine deutsche Version des Comedy-Hits "Roast Battle" angekündigt. Das britische Pendant mit Jimmy Carr als Host wurde von den Kritikern gefeiert. Nun sind deutsche Comedians an der Reihe.



11.02.2019 - 12:59 Uhr von Kevin Hennings 11.02.2019 - 12:59 Uhr

Der Viacom-Sender Comedy Central hat eine deutsche Version des britischen Comedy-Hits "Roast Battle" angekündigt. Das britische Original mit Jimmy Carr, Russell Brand und Jonathan Ross konnte Comedy-Fans bereits begeistern - in Deutschland laden künftig die Stand-Up-Comedians Maxi Gstettenbauer und Ingmar Stadelmann, Comedienne Tahnee und Kabarettist Abdelkarim zum Battle ein. Los geht es voraussichtlich am 27. April.

Diese Viererjury wird darüber entscheiden, wer das "Roast"-Duell gewinnen wird. Als Roast wird eine Veranstaltung bezeichnet, in der es darum geht, sich in lustiger Weise zu bespotten. Dazu können peinliche Anekdoten gehören, sowie beleidigende Schimpfwörter und erniedrigende Witze. In "Roast Battle" treten jeweils zwei Comedians im Ring gegeneinander an, "maximal einer kommt mit intaktem Selbstwertgefühl heraus." Produziert werden sechs Ausgaben von STARKL!film.

