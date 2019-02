eSports1 kürt Casting-Sieger für sein On-Air-Team

© Sport1/Nadine Rupp

In den vergangenen Wochen hat Sport1 nach Moderatoren und Kommentatoren für seinen Pay-TV-Sender eSports1 gesucht und dafür eigens ein Casting veranstaltet. Jetzt stehen die Gewinner fest, die künftig regelmäßig zum Einsatz kommen werden.



12.02.2019 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 12.02.2019 - 11:20 Uhr

© Sport1/Nadine Rupp

Wenige Wochen nach dem Start des Pay-TV-Senders eSports1 stehen die Gewinner des Castings für das On-Air-Team fest. Demnach werden Theres Modl aus Mühldorf am Inn und Marius Lauer aus Magdeburg ab sofort als Moderatoren für eSports-Events und das Magazin "Inside eSports" zum Einsatz kommen. Modl streamt selbst auf Twitch und kennt sich vor allem bei "League of Legends" und "Hearthstone" aus, Lauer fungierte bereits als Moderator und Kommentator auf Gaming-Bühnen.

Darüber hinaus gehören Ruben Zimmermann, Alexander Schuster, Viktor Polster und Michael Leder als Kommentatoren zum Team des neuen Senders. Sie werden ihre ersten Einsätze in den nächsten Wochen haben, unter anderem bei den Live-Übertragungen der ESL One Katowice 2019 ab dem 22. Februar, und der neuen Saison der Overwatch League, die bereits an diesem Freitag beginnt.

"Es ist sensationell, dass sich über hundert Moderatoren- und Kommentatoren-Talente für das On-Air-Team unseres neuen Sender eSport1 beworben haben", so Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content bei Sport1. "Dies zeigt, wie viele junge Menschen den Wunsch haben, ein prägender Teil des faszinierenden eSports-Kosmos zu werden. Die sechs Sieger haben nun die einmalige Chance, eSport1 von Beginn an mitzugestalten und in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch mehr Zuschauer für eSports zu begeistern."

Mehr zum Thema eSports1: Sport1 feiert den Start seines neuen Ablegers Olaf Schröder: "Irgendwann muss man Fakten schaffen"



Teilen