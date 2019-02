ZDF setzt "Notruf Hafenkante" und "Bettys Diagnose" fort

© ZDF/Willi Weber

Der ZDF-Vorabend bleibt ein Hort der Stabilität. Von "Notruf Hafenkante" hat das ZDF nun schon die 14. Staffel in Auftrag gegeben. Und auch beim noch vergleichsweise neuen "Bettys Diagnose" steht nun immerhin schon Staffel 6 an.



12.02.2019 - 14:23 Uhr von Uwe Mantel 12.02.2019 - 14:23 Uhr

Das PK 21 an der Hamburger Hafenkante und das nahegelegene Elbkranknenhaus bleiben auch im kommenden Jahr Schauplätze am ZDF-Vorabend: Das ZDF hat bei der Letterbox Filmproduktion GmbH nun die 14. Staffel von "Notruf Hafenkante" bestellt. Gedreht werden 24 neue Folgen voraussichtlich noch bis Oktober 2019, die Ausstrahlung ist dann ab Frühjahr 2020 auf dem gewohnten Sendeplatz donnerstags um 19:25 Uhr vorgesehen. In den Hauptrollen sind Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Bruno F. Apitz, Hannes Hellmann, Aybi Era, Marc Barthel, Harald Maack, Gerit Kling, Laura Berlin, Fabian Harloff, Joel Williams und Manuela Wisbeck zu sehen.

"Notruf Hafenkante" kann da aus Quotensicht zwar nicht ganz mit der SOKO-Schiene oder den "Rosenheim-Cops" mithalten, beschert dem ZDF aber seit vielen Jahren stabil gute Quoten. Die aktuell laufende Staffel sahen bislang im Schnitt 3,8 Millionen Zuschauer, der Marktanteil liegt bei 13,8 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern hat die Serie es mit im Schnitt 5 Prozent Marktanteil schon etwas schwerer. Ähnlich sieht es auch bei "Bettys Diagnose" am Freitagabend aus, die auf knapp unter 13 Prozent Marktanteil im Schnitt kommt, bei den Jüngeren aber nur bei knapp über 5 Prozent liegt.

Acuh dort geht's weiter.In Aachen, Köln und Umgebung haben nun die Dreharbeiten für 26 neue Folgen der 6. Staffel von "Bettys Diagnose" begonnen. In der titelgebenden Hauptrolle ist weiterhin Annina Hellenthal zu sehen, die zu Beginn der 4. Staffel Bettina Lamprecht abgelöst hatte. Daneben gehören u.a. Marie Zielcke, Max Alberti, Carolin Walter, Eric Klotzsch, Claudia Hiersche, Sibylle J. Schedwill, Rona Özkan, Florian Fitz, Ercan Durmaz und Alexander Koll zum Cast. "Bettys Diagnose" wird von Network Movie realisiert. Die Dreharbeiten laufen bis voraussichtlich November, die neuen Folgen starten im Herbst.

Teilen