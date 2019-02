ARD bündelt Wetter-Berichterstattung künftig im HR

© Screenshot Das Erste

Die ARD will die Wetter-Berichterstattung im Ersten im eigenen Haus bündeln, ab 2020 ist alleine der HR verantwortlich. Der Vertrag mit Cumulus Media wird nicht verlängert. Sven Plöger, Karsten Schwanke und Claudia Kleinert dürften aber auch in Zukunft ihre Prognosen abgeben.



12.02.2019 - 20:55 Uhr von Timo Niemeier 12.02.2019 - 20:55 Uhr

Da braut sich was zusammen: Wie der Hessische Rundfunk (HR) gegenüber "Übermedien" bestätigt hat, wird man ab dem kommenden Jahr alleinverantwortlich sein für alle Wetter-Sendungen im Ersten. Bislang produzierte Cumulus Media, eine Tochter von Bavaria Film (74,9 Prozent) und Studio Hamburg (25,1 Prozent), sowohl das Wetter vor der "Tagesschau" sowie die Berichte in den "Tagesthemen" und im "Morgenmagazin". Alle anderen Wetterberichte, also auch die innerhalb der "Tagesschau", kamen schon jetzt vom HR.

Diese Doppelung an Zuständigkeiten will man künftig aufgeben. Der laufende Vertrag mit Cumulus Media endet Ende dieses Jahres und soll nicht verlängert werden. Gegenüber "Übermedien" sagt ein HR-Sprecher: "Auf diese Weise ist es möglich, über den Tag und verschiedene Ausspielwege (Fernsehen, Online) hinweg eine konsistente Wettervorhersage im Ersten anzubieten. Um die konkrete Umsetzung kümmert sich jetzt die HR-Wetterproduktionseinheit". Da die Entscheidung erst letzte Woche gefallen sei, habe man noch keine Gespräche mit Cumulus Media geführt.

Da es sich bei Cumulus Media aber um eine Tochter von zwei ARD-Produktionsfirmen handelt, dürften die Dienstwege nicht allzu lang sein. Das macht es auch wahrscheinlich, dass die Wetter-Experten von Cumulus auch über das laufende Jahr auf dem Schirm bleiben. Mit Sven Plöger, Karsten Schwanke, Claudia Kleinert und Donald Bäcker gibt es vier bekannte Wetter-Moderatoren. Die ersten drei präsentierten das "Wetter vor acht", Bäcker ist für die Vorhersagen im "Morgenmagazin" zuständig. "Übermedien" berichtet, dass den Experten angeboten werden soll, künftig in der Wetterredaktion des HR zu arbeiten. Der Sender will zudem ein neues Wetterstudio bauen.

Cumulus Media beliefert übrigens auch einige Dritte Sender mit Wetterberichten. Gut möglich, dass auch hier die Zuständigkeiten auf absehbare Zeit wechseln. Eine kurzfristige Anfrage von DWDL.de an den HR blieb am Abend noch unbeantwortet. Cumulus Media übernahm 2012 den Produktionsauftrag von Meteomedia für die diversen Wetter-Sendungen im Ersten. Meteomedia ist die ehemalige Firma von Jörg Kachelmann, der bis 2010 noch regelmäßig im Ersten als Wetter-Experte zu sehen war.

Update (13. Februar, 10 Uhr): Der HR bietet den anderen Landesrundfunkanstalten, die derzeit Verträge mit Cumulus haben, an, ab 2020 das Wetter zu liefern, das erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de. Für den SR macht der HR bereits seit Anfang des Jahres wieder das Wetter.

Teilen