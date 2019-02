RTL: "Big Bounce"-Promis springen gegen den "Tatort"

© TVNOW / Markus Hertrich

Im März lässt RTL erstmals Prominente den Trampolin-Parcours bei "Big Bounce" absolvieren. Zu sehen gibt es das Special der erfolgreichen Show dann sogar am Sonntagabend. Insgesamt stellen sich 32 Promis dem Wettbewerb.



14.02.2019 - 12:20 Uhr von Alexander Krei

Nach dem Vorjahreserfolg von "Big Bounce" fällt die zweite Staffel der Trampolin-Show nicht nur länger aus, sondern RTL plant darüber hinaus erstmals auch ein Promi-Special. Das soll allerdings nicht auf dem bewährten Sendeplatz am Freitagabend zu sehen sein, wo die von Endemol Shine Germany derzeit gute Quoten holt, sondern am mit "Tatort" und "The Voice Kids" hart umkämpfen Sonntag.

Der Kölner Sender hat inzwischen bestätigt, das Special am Sonntag, den 10. März um 20:15 Uhr zeigen zu wollen. Darin sollen gleich 32 Promis in zunächst 16 Duellen gegeneinander antreten, um Geld für einen guten Zweck zu erspringen. Im Laufe der Show können bis zu 100.000 Euro zusammenkommen.

Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Koch Attila Hildmann, die Leistungssportler Danny Ecker, Christina Obergföll, Frank Busemann und Nadine Angerer sowie Show-Sternchen wie die "DSDS"-Siegerin Marie Wegener, Ex-"Bachelor" Jan Kralitscha und "Love Island"-Kandidat Julian Evangelos. Auch die Soap-Schauspieler Igo Dolgatschew und Timothy Boldt sind mit dabei.

Die ersten drei Folgen der laufenden "Big Bounce"-Staffel verzeichneten im Schnitt etwas weniger als 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Moderiert wird die Show erneut von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss.

