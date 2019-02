"Pumuckl" kehrt nach langer Abstinenz bei Amazon zurück

© Pumuckl Media GmbH

Der Kinderserien-Klassiker "Meister Eder und sein Pumuckl" feiert im März sein TV-Comeback: Amazon hat sich die Ausstrahlungsrechte an den Geschichten über den Kobold gesichert. Die Nachfolge-Serie wird indes bei ARD-alpha wiederholt.



14.02.2019 - 14:28 Uhr von Alexander Krei 14.02.2019 - 14:28 Uhr

Mehr als sechs Jahre ist es inzwischen her, dass der legendäre Pumuckl zuletzt im deutschen Fernsehen zu sehen war. Das wird sich jedoch demnächst ändern, denn wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich Amazon Prime Video die exklusiven Ausstrahlungsrechte an allen 52 Episoden von "Meister Eder und sein Pumuckl" mit Gustl Bayrhammer in der Hauptrolle gesichert. Diese stehen ab dem 1. März in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit - und zwar digital restauriert und in HD.

"Der Pumuckl ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte und hat Generationen von Kindern begleitet", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Ich selbst bin mit Pumuckl groß geworden und konnte dann mit meinen Kindern die Serie gemeinsam schauen und die Geschichten auf unzähligen Autofahrten wieder und wieder hören. Ich bin sehr stolz, dass es Prime Video gelungen ist, den kleinen frechen Kobold wieder auf den Bildschirm zurückzubringen und das rausgeputzt in neuem Gewand."

"Es ist schön zu sehen, dass das kulturelle Erbe von Ellis Kaut jetzt auf Prime Video wieder zum Leben erweckt wird", betont Cornelia Liebig-Marciniak, Geschäftsführerin von Pumuckl Media, und freut sich über das Comeback des Kobolds, den die Hörspiel- und Bestsellerautorin Ellis Kaut bereits in den 60er Jahren entwickelte. "Prime Video gibt uns die Möglichkeit, den Klassiker nicht nur zurück auf die Bildschirme zu bringen, sondern den kleinen Kobold auch neuen Generationen vorzustellen."

Ein TV-Comeback feiert unterdessen auch die Nachfolge-Serie "Pumuckls Abenteuer", von der 1999 jedoch nur eine Staffel mit 13 Folgen entstand. Erstaunlicherweise gibt es die Produktion ab dem 4. März beim Spartenkanal ARD-alpha zu sehen, wo die Geschichten montags bis donnerstags um 15:00 Uhr wiederholt werden. In beiden Serien lieh übrigens Hans Clarin dem Kobold seine Stimme.

