Vox zeigt bald die letzten Tage im Leben von Jens Büchner

In einer Ausgabe von "Goodbye Deutschland" geht es im März bei Vox noch einmal um den kürzlich verstorbenen Jens Büchner. Aufnahmen von Büchners letzten Tagen werden mit "expliziter Zustimmung" der Familie gezeigt. Außerdem geht es um die Zukunft von Büchners Ehefrau.



14.02.2019 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2019 - 15:50 Uhr

Im vergangenen November ist Vox-Auswanderer und Reality-Star Jens Büchner überraschend auf Mallorca verstorben. Ganz nah an Büchner dran war seit Jahren ein Team von "Goodbye Deutschland", diese Sendung machte den Auswanderer in ganz Deutschland bekannt. Auch bei seinen ersten Tagen im Krankenhaus war noch ein Kamerateam dabei - auf den ausdrücken Wunsch des Reality-Stars. Im März wird sich Vox in einer "Goodbye Deutschland"-Sendung noch einmal ausführlich mit Jens Büchner und dessen Familie beschäftigen.

Gezeigt werden in der Sendung am 11. März auch ausgewählte Aufnahmen von Büchner selbst im spanischen Krankenhaus. "Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird. Nach deren expliziter Zustimmung werden wir bei ,Goodbye Deutschland!‘ nun einige Bilder aus dieser Zeit zeigen", heißt es von Vox gegenüber DWDL.de.

In der Sendung soll es aber auch um Büchners Ehefrau Daniela und andere, ehemalige Weggefährten gehen. Beleuchtet werden sollen die Fragen, wie Daniela den Verlust ihres Mannes verarbeitet hat und wie es künftig für sie und ihre fünf Kinder weiter geht. Bleiben sie auf der spanischen Insel? Auch die Zukunft des Fan-Cafés der Büchners soll angesprochen werden, das hatte das Paar zuletzt nicht mehr betrieben.

Weggefährten wie Bar-Besitzerin Krümel oder Tätowierer Wolfgang blicken zurück auf die wichtigsten Stationen im Leben von Jens Büchner und sollen erklären, warum die Leute den TV-Auswanderer wahlweise geliebt oder gehasst haben. Im Sommer 2018 nahmen die Büchners noch gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, Jens selbst war 2017 auch Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

