Nickelodeon macht den Bären Paddington wieder zur Serie

Nickelodeon und Studiocanal tun sich zusammen und arbeiten gemeinsam an einer neuen "Paddington"-Serie, das haben die Unternehmen nun bekanntgegeben. Ab 2020 will Nickelodeon die Serie zeigen - in einigen Ländern gibt es lokale Senderpartner.



14.02.2019 - 18:01 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2019 - 18:01 Uhr

Paddington ist einer der vielleicht bekanntesten Bären der Welt und schon vor dem Jahrtausendwechsel gab es von der Kinderbuchfigur einige Verfilmungen - demnächst kommt eine weitere hinzu. Das Filmproduktions- und Vertriebsunternehmen Studiocanal und der Kindersender Nickelodeon tun sich zusammen und haben nun eine neue "Paddington"-Serie angekündigt. Die CG-animierte Serie, die von den Abenteuern von Paddington-Bär erzählt, wird auf Sendern des weltweiten Nickelodeon-Netzwerks ab 2020 zu sehen sein.

In Frankreich, Kanada, China und Japan wurden ergänzend dazu lokale Senderpartner gefunden, die die Serie ebenfalls zeigen werden. Der Arbeitstitel für die Serie, die sich an Vorschulkinder richten soll, lautet derzeit schlicht "Paddington". Mit dabei ist außerdem der vielfach ausgezeichnete Produzent David Heyman ("Harry Potter"-Reihe). Neben Heyman produzieren auch Karen Davidsen sowie Simon Quinn. Jede Folge beginnt und endet damit, dass Paddington seiner Tante berichtet, was er an dem Tag für Abenteuer erlebt hat und dabei fürs Leben lernt. Die Produktion der Folgen hat bereits begonnen, Regie führt Adam Shaw. Die Drehbücher stammen von Jon Foster und James Lamont. Ein dritter Kinofilm von "Paddington" befindet sich derzeit übrigens auch in der Entwicklung. David Heyman sagt zu seinem neuen Projekt: "Es ist eine große Freude, diesen einmaligen und lebensbejahenden Bären einem komplett neuen Publikum vorstellen zu dürfen. Wir sind begeistert, dass der unnachahmliche Ben Wishaw weiterhin Paddington sprechen wird. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem inspirierenden und dynamischen Animationsteam bei Blue Zoo, die mit den Büchern des ausgesprochen talentierten Autorenteams Foster und Lamont arbeiten werden. Gemeinsam mit den Produzenten Karen Davidsen und Simon Quinn stehen wir alle bereit für das nächste glorreiche Paddington-Kapitel." Layla Lewis, SVP Global Acquisitions und Content Partnerships bei Nickelodeon, ergänzt: "Wir können es jetzt schon nicht erwarten, Paddington, eine der beliebtesten Figuren der Welt, in unserer internationalen Nickelodeon-Familie mit einer Serie zu begrüßen. Sie wird ihn zu lustigen und aufregenden Abenteuern führen, die er aber stets mit seiner Wahrhaftigkeit und seinem herzerwärmenden Charme und Mut bewältigen wird."

