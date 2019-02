P7S1: Erfolgsbeteiligung für Telenovela-Regisseure

© Chobe / photocase.com

ProSiebenSat.1 hat gemeinsam mit dem Bundesverband Regie neue Vergütungsregeln für Regisseur von Telenovelas vereinbart. Das ist vor allem deshalb kurios, weil auf den Sendern der Gruppe gar keine aktuellen Telenovelas zu sehen sind.



14.02.2019 - 20:30 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2019 - 20:30 Uhr

Im Jahr 2013 haben sich ProSiebenSat.1 und der Bundesverband Regie auf gemeinsame Vergütungsregeln für fiktionale TV-Movies, Serien und Kino-Koproduktionen verständigt. Jetzt, knapp sechs Jahre später, haben die beiden Seiten erneut Vergütungsregeln vereinbart - und zwar für die Regisseure von Telenovelas. Blöd nur, dass weit und breit keine neuen Telenovelas auf den Sendern der Gruppe zu sehen sind.

Auf DWDL.de-Anfrage bei der Sendergruppe heißt es, auch Daily Soaps würden in die neue Vereinbarung fallen. Konkret hat man sich auf folgendes Modell geeinigt: Ab einer bestimmten Zuschauerreichweite erhalten die Regisseure der Produktionen eine Erfolgsbeteiligung. Wie hoch die Reichweite sein muss, ist unklar. Dazu zählt aber nicht nur die lineare TV-Reichweite, sondern auch Klicks im Netz und Verkäufe von DVDs bzw. BluRays. Eine erfolgsabhängige Beteiligung an Vertriebserlösen wurde ebenfalls vereinbart.

Der wichtigste Satz in der gemeinsamen Pressemitteilung von ProSiebenSat.1 und Bundesverband Regie steht relativ weit am Ende: "Die Regelungen entfalten ausdrücklich auch Wirkung für die Vergangenheit." Wie weit in die Vergangenheit, konnten die beiden Parteien auf Anhieb nicht beantworten.

In jedem Fall dürfte aber die kürzlich beendete Sat.1-Daily "Alles oder Nichts" unter die neue Vereinbarung fallen. Ob diese allerdings genügend Klicks im Netz erreicht hat, ist fraglich. Im Fernsehen waren die Reichweiten jedenfalls so niedrig, dass Sat.1 nach etwas mehr als zwei Monaten den Stecker zog. Jetzt laufen die restlichen Folgen von "Alles oder Nichts" noch bis Ende März im Internet.

Teilen