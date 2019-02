RTL II versendet neue Kochshow im Nachmittagsprogramm

© RTL II

Im März wird RTL II die neue Kochshow "Meine Küche rockt" ins Programm nehmen, bei der es sich um die Adaption eines australischen Formats handelt. Angekündigt wurde die Sendung bereits 2016, jetzt erfolgt die Ausstrahlung eher versteckt.



15.02.2019 - 11:15 Uhr von Alexander Krei 15.02.2019 - 11:15 Uhr

Schon vor mehr als zwei Jahren kündigte RTL II die Adaption der australischen Kochshow "My kitchen rules" an, doch zu einer Ausstrahlung ist es bis heute nicht gekommen. Das soll sich im März ändern, allerdings scheint man bei RTL II nicht so recht an das Format zu glauben - wie sonst ist es zu erklären, dass man es nach derart langer Zeit plötzlich im Nachmittagsprogramm versendet?

Zu sehen ist die Show ab dem 2. März jeweils samstags um 14:15 Uhr unter dem Titel "Meine Küche rockt". Sie läuft damit dort, wo aktuell alte "Trödeltrupp"-Folgen ausgestrahlt werden. Sechs Hobbykochteams müssen darin sowohl Konkurrenten als auch Jury überzeugen. Gleichzeitig wird die Zubereitungszeit für das Kochen immer weniger. Dazwischen wird gestritten, gezickt und intrigiert, verspricht RTL II.

Profikoch Mike Süsser und Foodbloggerin Alejandra Beltrán Cuevas bilden die Jury der Show, aus der nach vier Wochen die Finalisten hervorgehen. Produziert wird "Meine Küche rockt" von Endemol Shine Germany.

