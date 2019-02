Schauspieler Bruno Ganz mit 77 Jahren verstorben

© DWDL

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Sein Management bestätigte, dass der 77-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag verstorben ist. Ganz galt als einer der großen seines Fachs, für seine Rolle des Adolf Hitler in "Der Untergang" erhielt er viel Lob.



16.02.2019 - 11:42 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2019 - 11:42 Uhr

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Bruno Ganz ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Zunächst hatte die "FAZ" darüber berichtet, das Management des Schauspielers hat die Meldung inzwischen bestätigt. Ganz starb demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag in seinem Wohnhaus in Zürich.

Ganz galt als einer der bedeutendsten Schauspieler im deutschsprachigen Raum und hat während seiner Karriere viele Auszeichnungen erhalten. Neben dem Bundesverdienstkreuz erhielt er für sein Lebenswerk unter anderem den Europäischen Filmpreis, die Goldene Kamera sowie den SwissAward. Hinzu kamen viele andere Preise, unter anderem der Bayerische Filmpreis sowie das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst.

Eine seiner bekanntesten Rollen spielte Ganz im Jahr 2004, damals war er als Adolf Hitler in Bernd Eichingers "Der Untergang" zu sehen. Das brachte ihm viel Lob ein und war laut seiner eigenen Aussage auch ein Einschnitt in seinem künstlerischen Wirken. Zuletzt spielte er im vergangenen Jahr den Psychoanalytiker Sigmund Freud in "Der Trafikant". Im Sommer 2018 sollte er bei den Salzburger Festspielen auftreten, musste das aber auf Rat seines Arztes absagen. Vor seiner Zeit beim Film war er auch in vielen Theaterstücken wie "Faust" und "Kabale und Liebe" zu sehen. Geboren wurde Ganz 1941 in Zürich.

