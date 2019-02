"Late Night Berlin" sendet künftig aus Berlin

© ProSieben/Claudius Pflug

Das erste Jahr wurde die ProSieben-Show "Late Night Berlin" gar nicht in Berlin aufgezeichnet, sondern in den Studios in Potsdam-Babelsberg. Das ändert sich mit dem Start der dritten Staffel am kommenden Montag.



17.02.2019 - 10:13 Uhr von Uwe Mantel 17.02.2019 - 10:13 Uhr

Das erste Jahr trug die ProSieben-Show "Late Night Berlin" ihren Titel eigentlich nicht ganz zurecht - denn die Sendung kam gar nicht aus Berlin, sondern wurde in einem Studio in Potsdam-Babelsberg aufgezeichnet. "'The Voice' hat einfach ganz Adlershof gemietet", begründete Klaas Heufer-Umlauf damals diese doch etwas überraschende Standort-Wahl. Dass man Berlin trotzdem im Namen trug, begründete der Sender so: "Die ‚Late Night Berlin‘-Redaktion sitzt in Berlin, die Sendung wird also aus der Hauptstadt geplant und erdacht."

Zum Start der dritten Staffel wird dieser "Geburtsfehler" der Show nun allerdings behoben, ähnliche Winkelzüge zur Erklärung des Namens sind also nicht mehr nötig. Die Winterpause der Sendung wurde genutzt, um von Potsdam-Babelsberg nach Berlin-Adlershof umzuziehen, wo man nun offensichtlich doch noch ein freies Studio aufgetan hat. Produziert wird die Sendung künftig von Black Flamingo. Joko und Klaas haben die Zusammenarbeit mit Endemol Shine, wo Florida TV bislang angesiedelt war, bekanntlich beendet und eine neue Produktionsfirma gegründet.

