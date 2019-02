Sat.1-Moderator Marco Heinsohn stirbt mit 49 Jahren

© Sat.1 Norddeutschland GmbH

Marco Heinsohn hat mehr als 20 Jahre lang im Sat.1-Regionalprogramm moderiert, nun ist er im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Zuletzt stand er im Dezember vor der Kamera, zum Abschied sendet Sat.1 Regional einen Abschiedsfilm.



18.02.2019 - 10:45 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2019 - 10:45 Uhr

Das Team von Sat.1 Nord muss einen zweiten Todesfall innerhalb kurzer Zeit verkraften. Rund ein Jahr nachdem Moderatorin Wiebke Ledebrink verstorben ist, ist nun auch Marco Heinsohn am vergangenen Samstag in Hamburg nach langer schwerer Krankheit gestorben. Der Moderator wurde nur 49 Jahre alt. Heinsohn moderierte das Regionalprogramm von Sat.1 in Norddeutschland, in 20 Jahren präsentierte er mehr als 2.000 Sendungen.

"Marco hat für das Unternehmen überragend viel geleistet. Er war stets ein Vorbild an Professionalität und Zuverlässigkeit, außergewöhnlich vielseitig und er war ein feiner und aufrichtiger Mensch", sagt Michael Grahl, Geschäftsführer Sat.1 Nord. "Marcos Tod schmerzt und ist für alle Kollegen ein schwerer Verlust. Wir sind sehr traurig und in Gedanken bei seiner Ehefrau Jana und seiner Familie."

Zuletzt stand Heinsohn im Dezember vergangenen Jahres vor der Kamera und moderierte die Sendung "Sat.1 Regional" für Niedersachsen und Bremen. Zu Ehren des verstorbenen Moderators zeigt "Sat.1 Regional" am heutigen Montag, den 18. Februar, einen Abschiedsfilm. Neben seiner Tätigkeit für Sat.1 arbeitete Heinsohn unter anderem auch für Sport1 und diverse Radiosender.

