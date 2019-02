Netflix beendet auch seine letzten beiden Marvel-Serien

© David Giesbrecht/Netflix

18.02.2019 - 18:29 Uhr von Uwe Mantel 18.02.2019 - 18:29 Uhr

In einem Rutsch kündigten Netflix und die zu Disney gehörenden Marvel Studios vor etwas mehr als fünf Jahren die Produktion von gleich fünf Marvel-Superhelden-Serien an. Letztlich entstanden sogar sechs an der Zahl - doch nun geht die Marvel-Ära bei Netflix geht komplett zu Ende. Nachdem zuletzt schon bei "Daredevil, "Iron Fist" und "Luke Cage" der Stecker gezogen wurde und "The Defenders" ohnehin nur auf eine Staffel angelegt war, bestätigte Netflix nun auch das Aus für "The Punisher" und "Jessica Jones".

Die zweite Staffel von "The Punisher", die vor genau einem Monat veröffentlicht worden war, wird zugleich die letzte bleiben. Gegenüber "Deadline" bestätigte der Streaming-Dienst, dass es keine dritte Staffel geben wird. Von "Jessica Jones" war bereits im vergangenen Jahr eine dritte Staffel bestellt worden, deren Ausstrahlung noch bevorsteht. Im Rahmen einer Überprüfung seines Marvel-Angebots sei man aber auch hier zur Entschiedung gelangt, darüber hinaus nicht mit der Serie fortzufahren. Wann die letzte Staffel zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. "Wird sind Marvel dankbar für eine fünf Jahre andauernde fruchtbare Partnerschaft und danken den leidenschaftlichen Fans, die diese Serien von Anfang an verfolgt haben", lässt Netflix noch wissen und bedankt sich in der in den USA gewohnt überschwänglichen Art bei den Machern.

Offiziell hat sich Netflix nie zu den genauen Gründen für das Aus der Marvel-Serien geäußert, es ist aber schon aufgrund der zeitlichen Koinzidenz nicht allzu schwer zu erraten, dass es nicht zuletzt mit den eigenen Streaming-Ambitionen von Disney zusammenhängt. Neue Marvel-Inhalte werden auch bei Disney+ eine Heimat finden - und bei Netflix war man wohl nicht gewillt, mit den Marvel-gebrandeten Serien für den neuen Konkurrenten auch noch Werbung zu machen.

