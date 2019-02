Neue Köpfe und neue Kulisse: RTL motzt "Superhändler" auf

© TVNow/Andreas Friese

"Die Superhändler" entwickelt sich für RTL in die richtige Richtung, ab der kommenden Woche zeigt man neue Folgen, in denen einiges anders wird. So stoßen neue Superhändler zum Team hinzu, außerdem wurde die Kulisse überarbeitet.



19.02.2019 - 10:31 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2019 - 10:31 Uhr

Bei RTL glaubt man an den Erfolg seines noch recht frischen Nachmittag-Formats "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". Im August vergangenen Jahres gestartet, haben sich die Quoten mittlerweile im zweistelligen Bereich stabilisiert. Der Senderschnitt ist dennoch nicht immer selbstverständlich. Nun haben RTL und UFA Show & Factual einige Änderungen am Format bekanntgegeben, die ab der kommenden Woche greifen werden.

Ab dem 25. Februar zeigt RTL nämlich neue Ausgaben seiner "Superhändler" - und die Zuschauer müssen sich dann an neue Gesichter gewöhnen. Sükrü Pehlivan begrüßt neben den Kandidaten pro Folge wieder vier Superhändler - deren Team wird aber deutlich aufgestockt. Neben den bestehenden Superhändlern Markus Reinecke, Antoine Richard, Markus Siepmann und Manuela Schikorsky stoßen ab nächster Woche auch Johanna Schultz, Thomas Käfer, Paco Steinbeck sowie Heidi Körner zum Team hinzu. Durch diese Aufstockung können RTL und UFA Show & Factual künftig mehr Ausgaben der Sendung pro Jahr produzieren, weil man nicht auf nur vier Händler angewiesen ist.

Außerdem haben Sender und Produktionsfirma an der Kulisse gearbeitet. Das Studio wurde in seiner eigentlichen Form belassen, aber dennoch umgestaltet. So gibt es einen neuen Eingangsbereich, der offener und moderner wirken soll. Auch die Türen und Wände wurden überarbeitet, durch Möbelstücke soll der Hauptraum wohnlicher wirken.

Das Grundkonzept der Sendung bleibt gleich: Pehlivan begrüßt in "Die Superhändler" Menschen, die die unterschiedlichsten Dinge loswerden und zu Geld machen wollen. Jeder Besitzer stellt seine Antiquität den vier Superhändlern im Studio vor. Danach gehen die Händler in ihre jeweiligen Räume. Ab jetzt nimmt der Verkäufer sein Schicksal selbst in die Hand: Er trifft die Superhändler in einer von ihm ausgesuchten Reihenfolge und verhandelt den Preis. Jeder Raum darf nur einmal betreten werden. Schließt sich die Tür ohne Deal, ist das Angebot des Händlers ausgeschlagen und es gibt kein Zurück. Nachdem der Kauf perfekt ist, zeigen die anderen Händler, was sie für das Exponat bezahlt hätten. "Die Superhändler" ist die Adaption des britischen Formats "Four Rooms".

