Weitere Aufgaben und Verstärkung für Eva Flecken bei Sky

Eva Flecken, die bislang verantwortlich in der Hauptstadt für die politische Interessenvertretung von Sky für die DACH-Region, bekommt zusätzliche Aufgaben übertragen. Im Zuge dessen erhält ihr Team in Berlin Verstärkung durch Jürgen Hofmann.



19.02.2019 - 11:17 Uhr von Alexander Krei 19.02.2019 - 11:17 Uhr

Schon seit fast fünf Jahren leitet Eva Flecken das Hauptstadtbüro von Sky Deutschland und zeichnet in Berlin für die politische Interessenvertretung von Sky für die DACH-Region verantwortlich. Jetzt bekommt sie weitere Verantwortlichkeiten: Als Vice President Public Policy, Regulatory & EU Affairs, Protection of Minors soll die 35-Jährige zudem die Führung der beiden in Unterföhring ansässigen Teams Regulatory Affairs und Protection of Minors übernehmen.

In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland. "Mit Eva übertragen wir einer äußerst versierten und über Sky hinweg sehr geschätzten Kollegin nun weitere Verantwortungsgebiete", sagte Enßlin. "Sie wird die engen Verzahnungen und thematischen Überschneidungen der drei Abteilungen Regulatory Affairs, Public Policy & EU Affairs sowie Protection of Minors optimal bündeln und mit ihrer Expertise weitere Meilensteine setzen."

Eva Flecken erhält außerdem Verstärkung für den Berliner Standort: Der Anwalt Jürgen Hofmann ergänzt als Head of Public Policy & EU Affairs ihr Team. Der 38-Jährige kommt vom Privatsender-Verband Vaunet, wo er zuletzt Ressortleiter Recht war.

