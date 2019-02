History holt Trump-Doku im Sommer nach Deutschland

© A&E/His

In wenigen Tagen feiert die Dokumentation "The Trump Dynasty" in den USA bei A&E ihre Premiere, darin geht es um das Leben und den Aufstieg von Donald Trump. Hierzulande wird die dreiteilige Reihe im Sommer bei History zu sehen sein.



19.02.2019 - 13:33 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2019 - 13:33 Uhr

Wer ist Donald Trump eigentlich genau und wie ist er zum mächtigsten Mann der Welt geworden? Diesen und weiteren Fragen will die Doku "The Trump Dynasty" auf den Grund gehen, sie startet in wenigen Tagen in den USA bei A&E. Die Macher wollen nach eigenen Angaben ein "ganzheitliches Bild" von Trump zeichnen. Wie ist er also als Enkel, Sohn, Vater, Ehemann, Unternehmer und Präsident?

Hierzulande wird die Doku unter dem Titel "Die Trump-Dynastie - Der Weg zur Macht" bei History zu sehen sein. Zwischen dem 28. und 30. Juni wird der Sender die drei eineinhalbstündigen Teile zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen. Die Macher der Reihe haben Gespräche mit mehr als 60 Personen aus dem Umfeld der Trumps geführt. Sie versprechen "seltene Einblicke in das Leben des mittlerweile 45. US-Präsidenten und seiner Familie". Ein besonderes Augenmerk legen die Macher auf Trumps Kindheit in Queens, seinen Aufstieg zum Immobilienmogul und seinen tiefen Fall sowie das Comeback als TV-Star.

Emanuel Rotstein, Director Programming von "History" im deutschsprachigen Raum, sagt: "Wer Trump kritisieren will, muss ihn verstehen. Wer Trump beklagt, muss sich seine Biografie ansehen. Wer die Politik Trumps missbilligt, muss wissen, wo er herkommt, und begreifen, wer und was ihn dazu gemacht hat, wer er heute ist. Unsere neue Doku-Serie bietet hier neue Perspektiven und wichtige Erkenntnisse, zu denen Interviews mit zahlreichen Weggefährten Trumps beitragen." Produziert wurde die Doku von Left/Right für A&E, Banks Tarver, Ken Druckerman und Jon Meyersohn sind auf Seiten der Produktionsfirma verantwortlich. Elaine Frontain Bryant und Jennifer Wagman zeichnen als Executive Producer für A&E verantwortlich.

