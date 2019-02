Max Conze stellt die ProSiebenSat.1-Führung neu auf

© ProSiebenSat.1

Die schon durchgesickerten Abgänge von Sabine Eckhardt und Jan Kemper erfolgen im Zusammenhang mit einem Umbau der Führungsstruktur. Die drei Säulen erhalten mehr Eigenständigkeit, für die Spitze des Entertainment-Bereichs holt Conze neben Wolfgang Link eine weitere Dyson-Managerin



Nicht nur aus Köln sind in diesen Tagen umfassende Personal-Umbauten zu vernehmen, auch in Unterföhring wird's nicht langweilig: Nachdem am Morgen bereits durch einen Bericht des "Manager-Magazins" durchsickerte, dass mit Vertriebs- und Marketing-Vorstand Sabine Eckhardt und CFO Jan Kemper zwei bisherige Vorstandsmitglieder das Unternehmen verlassen, lieferte ProSiebenSat.1 nun den größeren Zusammenhang nach: Die Abgänge erfolgen im Rahmen eines größeren Umbaus der ProSiebenSat.1-Führung.

Aus dem bislang fünfköpfigen Vorstand wird künftig ein dreiköpfiges "Executive Committee" auf Holding-Ebene, die drei Säulen Entertainment, Content Production & Global Sales und NuCom Group erhalten zugleich jeweils zwei Co-CEOs und künftig mehr Eigenständigkeit als bislang. Der Reihe nach: Dem Executive Committee an der Spitze der ProSiebenSat.1 Media SE gehören künftig neben CEO Max Conze und Conrad Albert, der als Conzes Stellvertreter und General Counsel als einziger aus dem bisherigen Vorstand an Bord bleibt, noch der neue CFO Rainer Beaujean (Foto links) an. Beaujean kommt vom Verpackungshersteller Gerresheimer AG und tritt sein Amt zum 1. Juli 2019 an. Er bringt viel Erfahrung mit, leitete er seit dem Jahr 2000 doch schon die Finanzressorts diverser großer Unternehmen, von 2004 bis 2006 war er zudem CEO bei T-Online. Da der bisherige CFO Jan Kemper nach nur knapp zwei Jahren schon zum 31. März das Unternehmen wieder verlässt, wird in der Übergangszeit Ralf Peter Gierig den Finanzbereich leiten.

Die Entertainment-Sparte wird künftig von einer Doppelspitze aus Wolfgang Link und Michaela Tod (Foto rechts) geführt. Wolfang Link wird die linearen und digitalen Inhalte sowie alle Entertainment-Plattformen der Gruppe verantworten. Er war bislang schon Chef von ProSiebenSat.1 TV Deutschland, also des Sendergeschäfts. Mit Michaela Tod holt Conze zudem eine alte Bekannte von seiner vorherigen Firma Dyson zu sich. Tod war dort 14 Jahre lang tätig, zuletzt für die Region China verantwortlich. Bei ProSiebenSat.1 wird sie sich in der Entertainment-Säule nun um Steuerung und Weiterentwicklung der Bereiche Vertrieb, AdTech und Marketing sowie SevenVentures kümmern. Sie übernimmt somit also die bisherigen Aufgaben von Sabine Eckhardt, ist aber nicht mehr auf Vorstands-Ebene der Holding angesiedelt. MichaelaTod kommt genauso wie Max Conze aus einer ganz anderen Branche. Man wolle "von ihrer globalen Perspektive profitieren", heißt es dazu.

Die Säule Content Production & Global Sales wird weiterhin von James Baker, Red Arrow Studios, und Reza Izad, CEO Studio71, geleitet, hier hatte es kürzlich ja bereits ein Stühlerücken an der Spitze gegeben. Jan Frouman, der bis Ende des Monats ebenfalls noch dem Vorstand angehört, verlässt das Unternehmen bekanntlich. Das Commerce-Geschäft führen Claas van Delden und Dr. Florian Tappeiner als Co-CEOs der NuCom Group. Sie alle berichten direkt an Max Conze.

Vorstands-Chef Max Conze zu der Umstrukturierung: "Wir erzielen gute Fortschritte auf unserem Weg zu einem kundenorientierten, digitalen Entertainment- und Commerce-Powerhouse. Wir werden unsere bisherigen Geschäftssäulen künftig in einer effizienten Holdingstruktur führen, das wird unseren Transformationsprozess weiter beschleunigen." Ähnlich klingt es beim Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt: "Die neue Holding-Struktur ist die konsequente Fortführung der Drei-Säulen-Strategie. Mehr Unabhängigkeit und Eigenständigkeit im operativen Geschäft wird ProSiebenSat.1 unterstützen, das Geschäftsmodell schneller und agiler zu transformieren."

Den nun - wohl nicht in so großer Harmonie wie öffentlich dargestellt - scheidenden bisherigen Vorständen Sabine Eckhardt und Jan Kemper dankte Conze: "Sabine war 15 Jahre eine tragende Säule von ProSiebenSat.1. Sie ist eine absolut inspirierende Führungspersönlichkeit und zählt zu den profiliertesten Managern der Branche. Ich bin sehr gespannt darauf, welcher Herausforderung sie sich als nächstes stellen wird. Jan hat die NuCom maßgeblich vorangetrieben und war mir in den vergangenen acht Monaten ein verlässlicher Partner. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau der NuCom Group und war eine hervorragende Führungskraft für sein Team. Ich wünsche Beiden das Allerbeste für ihre berufliche Zukunft."

Sabine Eckhardt selbst lässt sich so zitieren: "ProSiebenSat.1 ist ein dynamisches Unternehmen und ich bin stolz, viele Jahre in einem so innovativen Umfeld gearbeitet zu haben. Nun ist ein guter Zeitpunkt, um an anderer Stelle zu gestalten. Das größte Dankeschön gilt all meinen großartigen Teams, die mich in den letzten 15 Jahren unterstützt und begleitet haben." Jan Kemper: "Das waren zwei extrem intensive und bereichernde Jahre bei ProSiebenSat.1. Ich schätze mich sehr glücklich, mit einem so fantastischen Team zusammen gearbeitet zu haben. Gemeinsam haben wir das Unternehmen durch schwierige Zeiten geführt, die nötige Transformation unseres Entertainment-Geschäfts initiiert und mit der NuCom Group die Diversifikation der Gruppe erfolgreich vorangetrieben. Wir können stolz sein auf das, was wir in dieser Zeit erreicht haben."

